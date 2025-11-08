Babnet   Latest update 08:23 Tunis

وزارة البيئة:جلسة عمل حول تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6261e6e161f178.16490277_onlfjgqpemkhi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 08 Novembre 2025
      
انعقدت امس الجمعة بمقر وزارة البيئة جلسة عمل حول تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية، وذلك تحت إشراف وزير البيئة، حبيب عبيد، وبمشاركة المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، نوفل بن حاحا، وإطارات عن الوزارة والإدارة العامة للغابات

وتمّ أثناء اللقاء وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، مناقشة الإجراءات التطبيقية حول المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 02 أكتوبر 2025 المتعلّق بـالشركات الأهلية ،وخاصة في ما يتعلق بالمنتوجات الغابية غير الخشبية



كما تم مناقشة نشاط الشركات الأهلية في المجال البيئي ودورها في دعم الاقتصاد،وتبسيط إجراءات تعاطي السياحة الإيكولوجية كآلية لتثمين الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية الجهوية
وتم الاتفاق على ضبط قائمة في المنتوجات الغابية والكميات الممكنة للتصرف فيها ،وإعداد دليل حول الموارد الممكن تثمينها بكل ولاية،فضلا عن التشجيع على مشاريع السياحة الايكولوجية لدفع الاستثمار بالمناطق الغابية


السبت 08 نوفمبر 2025 | 17 جمادى الأول 1447
