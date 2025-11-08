<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6261e6e161f178.16490277_onlfjgqpemkhi.jpg width=100 align=left border=0>

انعقدت امس الجمعة بمقر وزارة البيئة جلسة عمل حول تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية، وذلك تحت إشراف وزير البيئة، حبيب عبيد، وبمشاركة المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، نوفل بن حاحا، وإطارات عن الوزارة والإدارة العامة للغابات



وتمّ أثناء اللقاء وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، مناقشة الإجراءات التطبيقية حول المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 02 أكتوبر 2025 المتعلّق بـالشركات الأهلية ،وخاصة في ما يتعلق بالمنتوجات الغابية غير الخشبية









كما تم مناقشة نشاط الشركات الأهلية في المجال البيئي ودورها في دعم الاقتصاد،وتبسيط إجراءات تعاطي السياحة الإيكولوجية كآلية لتثمين الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية الجهويةوتم الاتفاق على ضبط قائمة في المنتوجات الغابية والكميات الممكنة للتصرف فيها ،وإعداد دليل حول الموارد الممكن تثمينها بكل ولاية،فضلا عن التشجيع على مشاريع السياحة الايكولوجية لدفع الاستثمار بالمناطق الغابية