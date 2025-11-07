Babnet   Latest update 22:08 Tunis

المنستير: قريبا انطلاق أشغال ربط شبكة مياه الشرب بالمنستير بمحطّة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690e544f4d5e16.52149915_kohnfejgqlipm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 21:18 قراءة: 1 د, 3 ث
      
من المنتظر أن تنطلق خلال الأيّام القليلة القادمة أشغال مدّ القنوات وتركيب التجهيزات ضمن مشروع ربط شبكة مياه الشرب بالمنستير بمحطّة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد من ولاية سوسة، على أن تُستكمل مع موفّى شهر أفريل 2026، وفق معطيات أوردتها مصالح ولاية المنستير.

وتبلغ كلفة هذا المشروع الحيوي ما يناهز 30 مليون دينار، ويهدف إلى تحسين منظومة التزويد بالمياه في عدد من مناطق ولاية المنستير من خلال تركيب محرّك، ومدّ قنوات 1250 لجلب المياه الصالحة للشرب على طول 7 كيلومترات، وربط خزّانات المياه بكلّ من منطقتي "الحرقوسية" ببنبلة و"مسجد عيسى" بمحطّة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد، بما من شأنه تعزيز قدرات الولاية على مجابهة فترات الذروة في الاستهلاك خلال فصل الصيف.



وقد تمّ في هذا الاطار إنجاز جزء هام من الأعمال الأولية، من بينها حلّ الإشكالات العقارية وإتمام التسويات اللازمة، بما يضمن انطلاق المشروع في ظروف طيبة دون عراقيل، ولضمان استكماله في الآجال المحدّدة، وقبل دخول محطّة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة حيّز الاستغلال، حتى تكون ولاية المنستير مستعدّة فنياً للربط بها والحصول على حصّتها من المياه الصالحة للشرب.
جدير بالذكر أن نسبة تقدم أشغال محطة تحلية المياه بسوسة، التي يتواصل إنجازها بكلفة 128 مليون دينار، بلغت خلال شهر أفريل المنقضي نسة 90 %، وتبلغ طاقة استيعابها  القصوى 50 الف م3 في اليوم  قابلة للتوسيع إلى 100 ألف م3 في اليوم في مرحلة لاحقة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318098


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 07 نوفمبر 2025 | 16 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:19
14:56
12:10
06:49
05:20
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet23°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
25°-15
21°-14
23°-17
22°-14
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*