المنستير: قريبا انطلاق أشغال ربط شبكة مياه الشرب بالمنستير بمحطّة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة

من المنتظر أن تنطلق خلال الأيّام القليلة القادمة أشغال مدّ القنوات وتركيب التجهيزات ضمن مشروع ربط شبكة مياه الشرب بالمنستير بمحطّة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد من ولاية سوسة، على أن تُستكمل مع موفّى شهر أفريل 2026، وفق معطيات أوردتها مصالح ولاية المنستير.



وتبلغ كلفة هذا المشروع الحيوي ما يناهز 30 مليون دينار، ويهدف إلى تحسين منظومة التزويد بالمياه في عدد من مناطق ولاية المنستير من خلال تركيب محرّك، ومدّ قنوات 1250 لجلب المياه الصالحة للشرب على طول 7 كيلومترات، وربط خزّانات المياه بكلّ من منطقتي "الحرقوسية" ببنبلة و"مسجد عيسى" بمحطّة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد، بما من شأنه تعزيز قدرات الولاية على مجابهة فترات الذروة في الاستهلاك خلال فصل الصيف.









وقد تمّ في هذا الاطار إنجاز جزء هام من الأعمال الأولية، من بينها حلّ الإشكالات العقارية وإتمام التسويات اللازمة، بما يضمن انطلاق المشروع في ظروف طيبة دون عراقيل، ولضمان استكماله في الآجال المحدّدة، وقبل دخول محطّة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة حيّز الاستغلال، حتى تكون ولاية المنستير مستعدّة فنياً للربط بها والحصول على حصّتها من المياه الصالحة للشرب.

جدير بالذكر أن نسبة تقدم أشغال محطة تحلية المياه بسوسة، التي يتواصل إنجازها بكلفة 128 مليون دينار، بلغت خلال شهر أفريل المنقضي نسة 90 %، وتبلغ طاقة استيعابها القصوى 50 الف م3 في اليوم قابلة للتوسيع إلى 100 ألف م3 في اليوم في مرحلة لاحقة.