ميزانية مجلس الجهات والأقاليم لسنة 2026 تقدّر بـ24,088 مليون دينار

قدّرت الميزانية المخصصة للمهمة الخاصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بـ 24 مليونا و88 ألف دينار، وفق ما ورد في تقرير لجنة المالية والميزانية خلال الجلسة العامة المشتركة بين المؤسستين التشريعيتين المنعقدة مساء اليوم الجمعة.



وتتوزّع نفقات المجلس بعنوان اعتمادات الدفع كما يلي:



13 مليونا و574 ألف دينار3 ملايين و18 ألف دينارمليون و426 ألف دينار6 ملايين و70 ألف ديناروسيتمّ توجيه هذه الاعتمادات أساسًا إلى:بفرعيه 1 و2.للتخاطب والتصويت والعرض والتسجيل والنشر بقاعة الجلسة العامة.وتوفير التجهيزات اللوجستية اللازمة.وتدعيم منظومة الإعلامية لمصالحه.الخاص بالمجلس.وفي مستهل الجلسة، أكّدضرورةبما ينسجم معالذي أرسى نظامًا سياسيًا يقوم على مبدألتحقيق النجاعة والعدالة في القرار الوطني.وأضاف الدربالي أن المجلس الوطني يمثليرمي إلىالتي همّشت الجهات، والسعي إلىيضع، بما يجعل من المجلس ركيزة أساسية لترسيخوالانتصار للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل التونسيين، خصوصًا في إطار تنفيذ، الذي يُعد أول تجربة فعلية لهذه الرؤية الجديدة في إدارة الشأن العام.