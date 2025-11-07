البطولة العربية للاندية لكرة اليد للسيدات: النادي الافريقي يلحق بنادي الرياضة النسائية بالمكنين الى الدور النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690e2f82f19a02.37054859_qlkemfpnhojig.jpg width=100 align=left border=0>

تاهلت فتيات النادي الافريقي الى الدور النهائي للبطولة العربية للاندية لكرة اليد للسيدات التي تحتضنها مدينة الحمامات بعد الفوز على الجمعية النسائية بالحمامات بنتيجة 37-21 في مباراة الدور نصف النهائي التي دارت مساء اليوم الجمعة.



وسيواجه النادي الافريقي في الدور النهائي المقرر يوم الاحد المقبل على الساعة السادسة مساء نادي الرياضة النسائية بالمكنين الذي كان ترشح في وقت سابق بفوزه على الجمعية النسائية بالساحل بنتيجة 26-25.









وستلتقي الجمعية النسائية بالحمامات بالجمعية النسائية بالساحل يوم الاحد ايضا على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في اللقاء الترتيبي من اجل تحديد المركزين الثالث والرابع.