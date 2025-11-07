جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا الفرنسية تنظم يوم 15 نوفمبر بباريس الدورة الثالثة لمنتدى ريادة الاعمال

تستعدّ جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا الفرنسية، لتنظيم الدورة الثالثة من "منتدى ريادة الأعمال"، يوم السبت 15 نوفمبر الجاري في باريس.



وتعكس هذه التظاهرة الدور المحوري الذي تلعبه الكفاءات التونسية بالخارج في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد



ويُقام المنتدى تحت عنوان جامع يركّز على تشبيك العلاقات بين تونس وفرنسا والجالية التونسية المقيمة في فرنسا، ويهدف إلى بلورة حلولعملية لتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال بين الضفتين.ويتضمن جدول أعمال المنتدى حلقتين نقاشيتين رئيسيتين تتناولان بشكل مباشر أبرز القضايا التي تهمّ الجالية التونسية ورجال الأعمال.وتهم الاولى موضوع الرغبة في العودة..الفرص والعقبات..، اذ سيتم تناول التحديات التي تواجه الكفاءات التونسية الراغبة في العودةوالاستقرار أوالمساهمة في مشاريع في تونس، إضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة في السوق التونسية.وستركز حلقة النقاش الثانية على" مسألة العمل الريادي بين ضفتين..فرنسا- تونس- الدياسبورا..نظرات متقاطعة، من خلال تسليط الضوءعلى سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات بين المنظومتين الفرنسية والتونسية لدعم المشاريع المشتركة وتسهيل الاستثمار العابرللحدود.وسيشهد المنتدى، تدخلاًت تستعرض تحليلاً معمّقاً لأبرز المعوّقات التي تعترض التونسيين المقيمين بالخارج عند التفكير في العودة أوإطلاق مشاريع استثمارية في بلادهم الأم ..ومن المرتقب، أن يتم تقديم وإجراءات عملية ملموسة لتجاوز هذه العقبات ستكون بمثابة رافعة أساسية لصياغة "خارطة طريق لجاذبية تونس" أمام كفاءاتها واستثماراتها الخارجية، وهي خارطة يُنتظر، أن تُقدّم إلى صُنّاع القرار لتفعيلها على أرض الواقع..يشار، إلى أن جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا الفرنسية هي منظمة غير ربحية تأسست عام 1990 لدعم الطلاب التونسيين في فرنسا وربط خريجي المدارس العليا الفرنسية علاوة على تنظيمها فعاليات مهنية وثقافية ورياضية على غرار المنتديات والأنشطة لدعم الاندماج المهني والاقتصادي والاجتماعي لأعضائها.