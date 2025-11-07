Babnet   Latest update 13:16 Tunis

جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا الفرنسية تنظم يوم 15 نوفمبر بباريس الدورة الثالثة لمنتدى ريادة الاعمال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690dd77bea5352.08580494_gnfmeplikojqh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 12:23 قراءة: 1 د, 16 ث
      
تستعدّ جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا الفرنسية، لتنظيم الدورة الثالثة من "منتدى ريادة الأعمال"، يوم السبت 15 نوفمبر الجاري في باريس.

وتعكس هذه التظاهرة الدور المحوري الذي تلعبه الكفاءات التونسية بالخارج في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد



ويُقام المنتدى تحت عنوان جامع يركّز على تشبيك العلاقات بين تونس وفرنسا والجالية التونسية المقيمة في فرنسا، ويهدف إلى بلورة حلول
عملية لتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال بين الضفتين.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى حلقتين نقاشيتين رئيسيتين تتناولان بشكل مباشر أبرز القضايا التي تهمّ الجالية التونسية ورجال الأعمال.

وتهم الاولى موضوع الرغبة في العودة..الفرص والعقبات..، اذ سيتم تناول التحديات التي تواجه الكفاءات التونسية الراغبة في العودة
والاستقرار أوالمساهمة في مشاريع في تونس، إضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة في السوق التونسية.

وستركز حلقة النقاش الثانية على" مسألة العمل الريادي بين ضفتين..فرنسا- تونس- الدياسبورا..نظرات متقاطعة، من خلال تسليط الضوء
على سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات بين المنظومتين الفرنسية والتونسية لدعم المشاريع المشتركة وتسهيل الاستثمار العابر
للحدود.

وسيشهد المنتدى، تدخلاًت تستعرض تحليلاً معمّقاً لأبرز المعوّقات التي تعترض التونسيين المقيمين بالخارج عند التفكير في العودة أوإطلاق مشاريع استثمارية في بلادهم الأم ..

ومن المرتقب، أن يتم تقديم وإجراءات عملية ملموسة لتجاوز هذه العقبات ستكون بمثابة رافعة أساسية لصياغة "خارطة طريق لجاذبية تونس" أمام كفاءاتها واستثماراتها الخارجية، وهي خارطة يُنتظر، أن تُقدّم إلى صُنّاع القرار لتفعيلها على أرض الواقع..

يشار، إلى أن جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا الفرنسية هي منظمة غير ربحية تأسست عام 1990 لدعم الطلاب التونسيين في فرنسا وربط خريجي المدارس العليا الفرنسية علاوة على تنظيمها فعاليات مهنية وثقافية ورياضية على غرار المنتديات والأنشطة لدعم الاندماج المهني والاقتصادي والاجتماعي لأعضائها.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318069


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 07 نوفمبر 2025 | 16 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet23°
22° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
24°-15
20°-14
21°-16
21°-14
  • Avoirs en devises
    24719,7

  • (06/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,40180 DT        1$ =2,96262 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All All Radio Stations on a Click!    