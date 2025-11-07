Babnet   Latest update 14:46 Tunis

المدير الفني للجامعة التونسية للكانوي كاياك لـ "وات": مشاركتنا في البطولة الافريقية بـ 13 رياضيا.. ورفع مستوى الدعم ضروري لتحقيق الاشعاع الدولي"

أعلن منذر حالي المدير الفني للجامعة التونسية للكانوي كاياك عن مشاركة 13 رياضيا تونسيا في البطولة الافريقية التي ستحتضنها شواطئ أنغولا من 28 الى 30 نوفمبر الجاري.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ المنتخب التونسي سيكون ممثلا بـ 13 رياضيا في جميع الأصناف (أصاغر وأواسط وأقل من 23 سنة وأكابر ذكورا واناثا) في البطولة الافريقية التي تسبق الألعاب الافريقية للشباب بأنغولا المقررة من 10 الى 15 ديسمبر القادم مبينا أنّ التحضيرات اقتصرت على تربصين داخليين الأول من 16 الى 27 أكتوبر الماضي والثاني من 27 أكتوبر الى 2 نوفمبر الحالي دون المشاركة في دورات دولية.



وقال "رغم صعوبة المهمة في ظل قلة التحضيرات من جهة وتطور المستوى الفني للمنتخبات الافريقية وتفاوت الامكانيات المادية المرصودة لعناصرها مقارنة برياضيينا من جهة اخرى، فاننا نثق في قدرة بعض الاسماء على غرار فاروق الدايلي وصبيحة بن عثمان على تحقيق نتائج ايجابية والصعود على منصة التتويج".

وأضاف "ان كلفة المشاركة الدولية الواحدة لـ 10 رياضيين فقط تقدر بـ 120 ألف دينار دون اعتبار التربصات الخارجية الأمر الذي يؤثر بصفة مباشرة على ميزانية الجامعة وقد يستنزفها خاصة وأنّها لا تتجاوز 200 ألف دينار" داعيا سلطة الاشراف الى ضرورة التدخل للنهوض برياضة الكانوي كاياك عبر الرفع من ميزانية الجامعة ومزيد الاهتمام بمواقع التدريبات والمنافسات من اجل تحقيق الاشعاع الدولي وفق تعبيره.
وتابع أنّ الادارة الفنية للجامعة التونسية للكانوي كاياك لا تجد ازاء هذه الوضعية أي رياضي في تونس مؤهل لخوض مسار التأهل لأولمبياد لوس أنجلس 2028 ما يدفعها الى التعويل فقط على سليم الجماعي المقيم والناشط في أوروبا.

وفي ما يلي قائمة الرياضيين التونسيين الذين سيشاركون في البطولة الافريقية بأنغولا:
صلاح الدين مقنين (أقل من 23 سنة - كاياك) - أنس بن شعبان (أواسط - كاياك) - فاروق الدالي (أكابر - كاياك) - قصي العلاقي (أقل من 23 سنة - كاياك) - محمد الياس الطرابلسي (أواسط - كانوي) - محمد علي حميدة (أواسط - كانوي) - آدم الحبيب (أصاغر - كاياك) - محمد النفاتي (أصاغر - كاياك) - هبة بن بوبكر (أقل من 23 سنة - كاياك) - صبيحة بن عثمان (وسطيات - كاياك) - أنس بحرون (صغريات - كاياك) - فرح نفاتي (صغريات - كانوي) - نادرة الطرابلسي (كبريات - كانوي).


