مدينة العلوم تنظم دورة تكوينية في علم الفلك من 20 الى 22 نوفمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة، دورة تكوينية في علم الفلك، وذلك من 20 الى 22 نوفمبر 2025 .



ويعد هذا البرنامج فرصة فريدة للمشاركين من مدرسين بالمؤسسات التربوية والمنشطين بنوادي الاطفال والطلبة المهتمين بعلوم الكون





لتعميق معارفهم وتطوير مهاراتهم التدريبية وتعزيز علم الفلك كوسيلة للتعلم.





كما تهدف هذه الدورة الى تعزيز الثقافة العلمية وتشجيع دمج علم الفلك في مختلف الانشطة التعليمية والتربوية.



ويتضمن البرنامج محاضرات علمية وورشات تفاعلية حول اكتشاف المفاهيم الأساسية في علم الفلك والملاحظات الفلكية والرسوم المتحركة

