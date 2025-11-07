Babnet   Latest update 16:16 Tunis

مدينة العلوم تنظم دورة تكوينية في علم الفلك من 20 الى 22 نوفمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 15:11 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة، دورة تكوينية في علم الفلك، وذلك من 20 الى 22 نوفمبر 2025 .

ويعد هذا البرنامج فرصة فريدة للمشاركين من مدرسين بالمؤسسات التربوية والمنشطين بنوادي الاطفال والطلبة المهتمين بعلوم الكون

لتعميق معارفهم وتطوير مهاراتهم التدريبية وتعزيز علم الفلك كوسيلة للتعلم.


كما تهدف هذه الدورة الى تعزيز الثقافة العلمية وتشجيع دمج علم الفلك في مختلف الانشطة التعليمية والتربوية.

ويتضمن البرنامج محاضرات علمية وورشات تفاعلية حول اكتشاف المفاهيم الأساسية في علم الفلك والملاحظات الفلكية والرسوم المتحركة
العلمية اضافة الى تبادل الأساليب والأدوات التربوية لتدريس هذه العلوم .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318067


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 07 نوفمبر 2025 | 16 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:19
14:56
12:10
06:49
05:20
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-15
25°-12
21°-14
22°-17
22°-14
  • Avoirs en devises
    24719,7

  • (06/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,40180 DT        1$ =2,96262 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
Mosaique FM IFM Express FM zitouna FM Diwan FM RTCI FM babnet Radio Culturelle Radio Coran radiowataniya FM Coran Jazz Blues Classic