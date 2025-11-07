Babnet   Latest update 14:46 Tunis

صفاقس: تذليل كافة الصعوبات من أجل التسريع في إستكمال المشاريع التنموية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية (كاتب عام بلدية صفاقس)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5eb04bc9831088.87949482_gelpjnkiohfqm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 14:08
      
أكد كاتب عام بلدية صفاقس المكلف بتسيير شؤونها فرحات بريك، انه تم تذليل كافة الصعوبات من أجل التسريع في إستكمال المشاريع التنموية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، وتشكيل فريق عمل يتكون من أعضاء المجلس المحلي بساقية الدائر، ومجموعة من إطارات بلدية صفاقس لمتابعة انجاز هذه المشاريع والوقوف على حسن تنفيذها لتحقيق النتائج المرجوة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والثقافي.
وتم خلال جلسة عمل، إنعقدت مساء امس الخميس بقصر بلدية صفاقس، عرض عدد من مشاريع البلدية في منطقة ساقية الدائر على غرار تعبيد الطرقات والترصيف وصيانتها، وتغيير شبكة الانارة العمومية بعدد من المناطق، وتعزيز فرق النظافة بدائرة سيدي منصور بالإضافة إلى العناية بالمناطق الخضراء .
وقدّم بريك بالمناسبة، لمحة حول المقاربة التي تعتمدها البلدية لتحقيق التنمية المستدامة والتي ترتكز أساسا على تفعيل مبدأ التشاركية الحقيقية  وبرمجة المشاريع التنموية ومتابعتها في إطار الشفافية والعدالة الاجتماعية.

يذكر أن جلسة العمل هذه التي تأتي في إطار مجموعة من الجلسات التي قامت البلدية بعقدها مع المجالس المحلية للنظر في وضعية المشاريع التنموية المبرمجة ومتابعتها، والوقوف على اسباب تعطل بعضها، وعرض جملة من المشاريع التي تسعى بلدية صفاقس إلى تنفيذها، قد تمت بإشراف الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس، وبحضور معتمد ساقية الدائر، ونائب رئيس وأعضاء المجلس المحلي بساقية الدائر، وعدد من إطارات بلدية صفاقس.


