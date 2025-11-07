Babnet   Latest update 13:16 Tunis

وزارة الفلاحة تنظم معرضا لتثمين المنتوجات الفلاحية الغابية بمدينة العلوم من 12 إلى 14 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 13:16 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تنظم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري معرضا لتثمين المنتوجات الفلاحية الغابية وطرق تطوير القطاع وخلق فرص الاستثمار، بمدينة العلوم، من 12 إلى 14 نوفمبر 2025.

وسيضم هذا المعرض، الذي يندرج في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة، الذي يوافق هذه السنة يوم 9 نوفمبر الجاري، عارضين من مجامع التنمية الفلاحية ومن الشركات الأهلية والشركات الناشئة.




كما ستنظم الوزارة، في ذات السياق، أياما إعلامية حوارية حول الغابات التونسية في شكل حلقات نقاش تجمع خبراء ومهندسين وباحثين وشركاء وفاعلين من المجتمع المدني.


وتهدف هذه الأيام، وفق بلاغ صادر، أمس الخميس، عن الوزارة، إلى التعريف بالقطاع والتوجهات الاستراتيجية لجلب الاستثمار في القطاع وحماية وتنمية المنظومات الغابية، إلى جانب الحد من تأثيرات التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي.


