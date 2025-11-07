معرض الشارقة الدولي للكتاب : الإعلان عن استكمال الجزء الأول من الموسوعة العربية الشاملة وتوزيع الجوائز وانطلاق اللقاءات مع الضيوف من بينهم شكري المبخوت وظافر العابدين

تحت شعار "بينك وبين الكتاب"، انطلقت فعاليات الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، يوم 5 نوفمبر لتتواصل إلى غاية يوم 16 من الشهر الحالي. وتستضيف الدورة نخبة من رموز الفكر والأدب والفن والبحث الأكاديمي من بينهم الكاتب التونسي شكري المبخوت الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) وجائزة الملك فيصل في اللغة العربية وآدابها.



وقدم شكري المبخوت أمس مداخلة في جلسة حوارية بعنوان "الرواية والهامش : سرديات الهوية والتاريخ" تناول فيها أمثلة من الأعمال الأدبية التي تخرج فيها الرواية من المركز إلى الهامش وما ترويه من حكايات إنسانية، وبين "كيف تصبح الرواية مساحة لاكتشاف الهُوية والتاريخ الإنساني، وتسليط الضوء على الشخصيات والمناطق التي طالها النسيان".



الإعلان عن استكمال المرحلة الأولى من الموسوعة العربية الشاملة



تكريم الفائزين بجوائز الدورة



ويحل الممثل والمخرج السينمائي التونسي ظافر العابدين ضيفا على الشارقة خلال هذه الدورة حيث سيلاقي زوار المعرض يوم غد 8 نوفمبر في لقاء يحمل عنوان "من التمثيل إلى التأليف : الفنانون يروون الحكاية". ويشارك في هذا اللقاء كذلك كل من الممثل المصري خالد الصاوي والممثل والمنتج الإماراتي أحمد الجسمي.وكان المعرض افتتح يوم الأربعاء تحت إشراف الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقد أعلن بالمناسبة عن الانتهاء من المرحلة الأولى من "الموسوعة العربية الشاملة في العلوم والآداب والفنون والأعلام". وهي تهدف إلى "التعريف بالعلوم والآداب، وجميع الفروع العلمية المتعلقة باللغة العربية والعلوم الشرعية، والعلوم الإنسانية، كما تتضمن تراجم وسير كل العلماء والفلاسفة، والأدباء والشعراء، واللغويين والمفسرين، والخلفاء والملوك وغيرهم، منذ نشأة تاريخ العرب، مروراً بالحضارة الإسلامية وعلمائها وفلاسفتها وأعلامها الذين أغنوا المكتبة المعرفية الإنسانية، بشتى المصنفات والكتب، في مختلف المعارف والعلوم والآداب".وقد تم إنجاز هذا العمل الضخم من قبل فريق يعمل تحت إشراف مجمع اللغة العربية بالشارقة، وبلغ عدد المجلدات 44 مجلداً، تولى فيها الباحثون والعلماء المتخصصون "تعريف العلوم والمصطلحات الخاصة بكل علم، نحوًا وصرفًا وبلاغة وعروضاً، وفي اللسانيات والمعجميات والصوتيات وغيرها، وكذلك ما يتعلق بالعلوم الشرعية: في العقيدة وعلوم القرآن والفقه وأصوله ومقاصد الشريعة والجرح والتعديل في الحديث والاقتصاد الإسلامي وغيرها من الفروع العلمية الدقيقة".وأعلن حاكم الشارقة أنه سيقع في نوفمبر من العام المقبل الإعلان عن استكمال المرحلة الثانية المتعلقة بالعلوم الإنسانية وعدد من أعلام الشعراء واللغويين والمفسرين والمحدثين في شهر نوفمبر، وتستكمل المرحلة الثالثة في نوفمبر 2027 والرابعة والأخيرة في نوفمبر 2028 لتكتمل بذلك "أكبر موسوعة علمية ثقافية تعرف بالعلوم والفنون والمصطلحات، وتراجم أعلام كل فن".وتميز اليوم الافتتاحي أيضا بتكريم الكاتب والمسرحي المصري محمد سلماوي الذي تم اختياره "شخصية العام الثقافية" للدورة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، "تقديراً لمسيرته الأدبية وإسهاماته في المسرح والرواية والعمل الثقافي العربي". إلى جانب تكريم المترجم الدكتور أوندجي برانك، الفائز بجائزة "ترجمان"، عن ترجمة كتاب "رسالة ابن فضلان" من اللغة العربية إلى اللغة التشيكية، والصادرة عن دار نشر أكاديمية - التشيك Academia Publishing House. وتعد هذه الجائزة الأكبر من نوعها على مستوى العالم، غذ تبلغ قيمتها 1.4 مليون درهم إماراتي، وتمنح لأفضل ترجمة لكتاب عربي أصلي إلى لغة أجنبية.تولت رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الشيخة بدور القاسمي، أمس الخميس تكريم الفائزين بجوائز الدورة. وقد فاز بجائزة "أفضل كتاب عربي" لعام 2025، الكاتب عبد العزيز آيت بنصالح عن روايته "بيت الحياة" الصادرة عن دار مسكيلياني للنشر والتوزيع.وفي "فئة الإبداع الأدبي" (النصوص المسرحية)، فاز الدكتور عبد الحكيم الزبيدي عن كتابه "ليالي قرطبة" الصادر عن الهيئة العربية للمسرح، وحازت الكاتبة أسماء الهاملي جائزة "فئة الرواية الأولى" عن روايتها "قبيلة الرمال" الصادرة عن دار بوملحه للنشر والتوزيع.وبخصوص جائزة "أفضل كتاب إماراتي" لعام 2025، فازت الكاتبة نادية النجار في "فئة الرواية" عن عملها "ملمس الضوء" الصادر عن منشورات المتوسط، وفاز مركز تريندز للبحوث والاستشارات الجائزة في "فئة الدراسات" عن كتاب "عصر اللؤلؤ.. من الفقر إلى الازدهار: رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة.. من عصر ما قبل اللؤلؤ إلى عالم ما بعد النفط".وفي فئة الإصدارات الأجنبية، فازت الكاتبة Siphiwe Gloria Ndlovu بجائزة أفضل كتاب أجنبي خيالي لعام 2025 عن عملها The Creation of Half-Broken People الصادر عن Picador Africa، كما نالت الكاتبة سونيتا كريش نان جائزة أفضل كتاب أجنبي واقعي لعام 2025 عن كتابها I Am What I Am الصادر عن Westland Books.وبخصوص جوائز النشر، فازت دار نبطي للنشر بجائزة "أفضل دار نشر محلية" لعام 2025، وتوجت الدار الأهلية للنشر والتوزيع (الأردن) بجائزة "أفضل دار نشر عربية" لعام 2025. أما جائزة "أفضل دار نشر أجنبية" لعام 2025، فذهبت إلى Penguin Random House – الهند.وسجلت الدورة الحالية ارتفاعا في عدد المشاركات في مختلف الجوائز، حيث بلغت 2076 مشاركة، منها 184 مشاركةً لكتّابٍ إماراتيين، و1339 مشاركةً لكتّابٍ عرب، و454 مشاركةً من كتّابٍ أجانب، إضافةً إلى 99 مشاركة في جائزة ترجمان.وجدير بالذكر أن الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب تحل فيها اليونان ضيف شرف، وتجمع أكثر من 80 ضيف شرف من عدة بلدان عربية وأجنبية من مختلف القارات.ووفق ما أكده أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، فإن الدورة الحالية تجمع أكثر من 2500 ناشر وعارض من 118 دولة.