مداولات ميزانية الدولة 2026: دعوات لتوفير الاعتمادات للانتدابات والتنمية الجهوية

تواصلت مساء الخميس أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2026، حيث ركّز النواب على ملفات التشغيل، العدالة الجهوية، ومصداقية بيان الحكومة.



وقالت النائبة مريم الشريف إن بيان الحكومة تضمّن "حلولاً وهمية وترقيعية"، بينما اعتبر النائب النوري الجريدي أنه "كان مليئاً بالمغالطات"، منتقداً ضعف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية.



مطالب بتوفير الاعتمادات للانتدابات ومشاريع القوانين الكبرى



كما وجّه عدد من النواب انتقادات لعدم حضورجلسة اليوم، على غرار النائبالذي قال إن الحكومة "اختارت القطيعة مع الشعب ومع مجلسه النيابي"، فيما اعتبر النائبأن تغيّبها "للمرة الثالثة منذ توليها المنصب مخالف للدستور".من جهته، وصف النائبمشروع قانون المالية لسنة 2026 بأنه "مجرد إعلان نوايا وتكرار لعناوين سابقة"، في حين تساءل النائبعن مدى تخصيصأما النائب، فاعتبر أن القانون "وثيقة محاسباتية لا تحمل روح الإصلاح"، في حين دعا النائبإلى "عدم المصادقة على مشروع الميزانية وتقديم لائحة لوم ضد الحكومة".وشدّد النواب على ضرورةالذين طالت بطالتهم، مطالبين الحكومة بتقديمإلى البرلمان، من بينها، معتبرين أنّ البلاد في حاجة إلىتعيد الثقة بين المواطن والدولة.كما دعا النائبإلى إحداثلتفعيل سياسة تنموية أكثر انسجاماً، في حين طالببتكوينفي الوضع البيئي بولايةلتحديد مسؤولية المجمع الكيميائي في تفاقم التلوث بالجهة.وطالب النائببدوره وزارتيبفتحوممارسات لما أسماه "الإدارة العميقة"، داعياً إلى فرض رقابة صارمة على التصرف المحلي.كما أثار عدد من النواب في مداخلاتهموالاعتمادات التنموية في عدد من، معتبرين أن، وداعين إلى إصلاح شامل في السياسة التنموية لتجاوز التفاوت الجهوي القائم.