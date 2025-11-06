مدنين: تسليم معدات رقمية لفائدة المدرستين الابتدائيتين صدغيان بجربة وقصر الزاوية بجرجيس ضمن مشروع المدرسة الرقمية

تسلّمت المدرسة الابتدائية صدغيان بمعتمدية جربة حومة السوق، اليوم الخميس، معدات وتجهيزات رقمية في اطار مشروع المدارس الرقمية الذي ينفذ منذ 10 سنوات ضمن شراكة بين وزارة التربية و مؤسسة اورونج للاعمال الخيرية وبالتنسيق مع المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية.

وتمثّلت التجهيزات في 25 لوحة رقمية، وشاشة عرض، وحاسوب محمول، وخوادم رقمية مضمنة بمحتويات وبرامج رسمية لمختلف مستويات المرحلة الابتدائية من كتب رسمية وتطبيقات تفاعلية ودروس تدارك ومالولوج الى عدة مواقع تعليمية، وبتسلّمها تكون المدرسة الابتدائية صدغيان المدرسة السادسة بجزيرة جربة والمدرسة 12 بولاية مدنين المنتفعة بهذا البرنامج بعد أن تم أمس تسليم معدات مماثلة الى مدرسة قصر الزاوية بمعتمدية جرجيس.

ويهدف مشروع المدارس الرقمية الى تمكين المدارس العمومية الابتدائية من معدات رقمية وبرامج ومحتويات، وشمل في سنته الاولى 10 مدارس ابتدائية بكامل الجمهورية على ان يستهدف حتى نهاية السنة الدراسية الحالية 200 مدرسة مجهزة بمختلف المعدات الرقمية، وفق المسؤول عن برنامج المؤسسة الرقمية بمؤسسة اورونج للاعمال الخيرية بلحسن الصغير .



وأشار الصغير إلى تطوّر المشروع على مدار السنوات من خلال إدماج عدة تطبيقات تفاعلية لفائدة التلاميذ تتماشى مع دروسهم ومع مختلف المستويات التعليمية بمساعدة مؤسسات ناشئة، الى جانب اضافة نادي "الروبوتيك" لمساعدة التلاميذ على برمجة روبوت والتعامل معه حتى يكون على ذمة المدرسة، كما تم خلال السنة الحالية ادخال ورشة جديدة لترسيخ التعامل سليم ومسؤول للأطفال مع الانترنات.ويندرج تمكين المؤسسات التربوية من هذه المعدات الرقمية ضمن جهود ومبادرات إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في العملية التربوية، ويعاضد مشروع وزارة التربية في المدارس الرقمية ويشمل تمويل 10 مؤسسات بحقيبتين تضم الأولى 12 حاسوبا محمولا والثانية تحتوي 12 لوحة رقمية، وذلك استكمالا لهذا المشروع مع مؤسسة اورونج للاعمال الخيرية، وفق مدير مساعد تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين خليل السعيدي.وأكد السعيدي على أهمية تثمين هذه التجهيزات والاستفادة منها خدمة للعملية التربوية، وهو ما يفرض مواصلة عمليات تكوين الاطار البداغوجي لضمان النجاعة المطلوبة من هذه المعدات الرقمية الضرورية لتسهيل وتطوير العملية التربوية، حسب قوله.من جهته، ثمّن المندوب الجهوي للتربية بمدنين توفيق بن محمود كل المبادرات الرامية الى نشر الثقافة الرقمية بالمؤسسات التربوية معاضدة لجهود الدولة التي جهزت في السنة الفارطة كل المعاهد والاعداديات بمخبر اعلامية، وتواصل هذا المجهود هذه السنة الدراسية مع المدارس الابتدائية ليشمل تركيز مخابر اعلامية في 46 مدرسة ابتدائية، في انتظار دفعة أخرى لعدد آخر من المدارس الابتدائية.وبمناسبة تسليم المعدات الرقمية للمدرستين الابتدائيتين بصدغيان بجربة حومة السوق وقصر الزاوية بجرجيس، أمّن فريق من المختصين في المجال دورات تكوينية لفائدة التلاميذ والاطار التربوي حول استعمالات اللوحات الرقمية، وتدريبهم على استخدامات المحتويات الرقمية البيداغوجية، وكيفية التعامل مع التطبيقات التربوية والمحتوى الرقمي البيداغوجي لمختلف سنوات المرحلة الابتدائية، الى جانب دورة حول استخدامات اللوحات الرقمية واخرى حول تعزيز القدرات الابتكارية للتلاميذ في مجالات البرمجة والروبوتات.كما رافق هذه العملية نشاط تحسيسي وتوعوي حول مبادرة اطلقتها مؤسسة اورنج تونس وشركاؤها للحد من استعمالات الشاشات، والتحسيس بالمخاطر المرتبطة بالعالم الرقمي، ونشر الوعي وتعزيز الامان الرقمي لدى التلاميذ وتدريبهم على سلوكيات رقمية مسؤولة.