جُودة دحمان: أسلاك التربية تدقّ ناقوس الخطر وتحذّر من تصعيد قد يصل إلى مقاطعة الامتحانات

تشهد الساحة التربوية في تونس تصعيدًا جديدًا، مع دخول أسلاك التربية في تحركات احتجاجية جماعية، انطلقت بوقفة موحّدة أمام وزارة التربية، وتُعدّ تمهيدًا لخطوات نضالية قد تصل إلى مقاطعة الامتحانات خلال الفترة القادمة.



وفي تصريح على إذاعة الجوهرة أف أم، ضمن برنامج «صباح الورد»، أكدت جُودة دحمان، الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي، أن التحرك الاحتجاجي لليوم الخميس يندرج في إطار صيحة فزع أطلقتها الأسرة التربوية، في ظل ما وصفته بتدهور غير مسبوق للأوضاع داخل المؤسسات التعليمية.



وأوضحت دحمان أن العنوان الأبرز لتحركات الأسلاك التربوية يتمثل في، إلى جانب دعوة الدولة إلى الالتزام بالاتفاقيات التي تم إمضاؤها سابقًا، خاصة اتفاقية سنة 2023 الخاصة بالتعليم الثانوي، والتي لم يُفعّل مضمونها إلى اليوم.وأضافت أن ما يفاقم الاحتقان هو، وعلى رأسها المفعول الرجعي المتعلق بترقيات عدد من الأساتذة، معتبرة أن هذا التعطيل أضرّ مباشرة بالمدرسين وبالمنظومة التربوية ككل.وبخصوص اختيار فترة العطلة لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية، شددت المتحدثة على أن هذا التوقيت، بل تقليد نقابي يهدف إلى تمكين المدرسين من المشاركة دون المساس بالسير العادي للدروس أو بحق التلاميذ في التعلّم.وأكدت في هذا السياق أن الأساتذة، معتبرة أن المسؤولية الحقيقية في بلوغ هذا الوضع تعود إلى من يتراجع عن التزاماته ويتنصل من الاتفاقيات الموقعة.وفي ما يتعلق بمقاطعة الامتحانات، أوضحت دحمان أن الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي أقرت مبدئيًا هذا الخيار كخطوة تصعيدية، في حال تواصل غياب التفاعل الجدي من وزارة التربية.وبيّنت أن المقاطعة تعني، أي مواصلة الدروس دون تنظيم امتحانات أو إسناد أعداد، مؤكدة أن هذا القرار لا يشمل الثلاثي الأول، بل يندرج ضمن سيناريوهات ما بعد العطلة.وانتقدت المتحدثة بشدة ما وصفته بـ«الارتجال» في قرارات وزارة التربية، خصوصًا ما يتعلق بالدعوة إلى حصص تدارك خلال العطلة، معتبرة أن هذه الإجراءاتولا تعالج جوهر الأزمة.كما شددت على أن التدارك كان دائمًا مبادرة يقوم بها الأساتذة طوعًا، وليس بقرارات فوقية، مؤكدة أن الإصلاح الحقيقي يمر عبر، وليس عبر حلول ظرفية.وبخصوص تأثير الوضع الداخلي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل على تحركات أسلاك التربية، أقرت دحمان بأن المنظمة تمر بمرحلة دقيقة، لكنها شددت على أن، وأن القرارات تُتخذ داخل الهيئات الشرعية.وختمت بالتأكيد على أن المنظمة الشغيلة قادرة على تجاوز هذه المرحلة، معتبرة أن الدفاع عن المدرسة العمومية وكرامة المربينلا تقبل التأجيل.