Babnet   Latest update 15:19 Tunis

الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكّام مباريات الجولة الثامنة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/arbitre2017.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 14:33 قراءة: 1 د, 18 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكّام مباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الخاصة بالمجموعتين الأولى والثانية، والتي ستُقام يومي الجمعة 7 والسبت 8 نوفمبر 2025 انطلاقًا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر (س14 و30دق).

المجموعة الأولى


الجمعة 7 نوفمبر 2025


ملعب حمام الأنف: نادي حمام الأنف – هلال الشابة الحكم فادي بوخريص*
ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة: الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – اتحاد تطاوين الحكم وليد الهذلي*
ملعب حمام سوسة: أمل حمام سوسة – اتحاد بوسالم الحكم إيهاب بن كيلاني*
ملعب أحمد خواجة بالمهدية: مكارم المهدية – كوكب عقارب الحكم أكرم النايلي*
ملعب الشبيكة: بعث بوحجلة – هلال مساكن الحكم وائل العجنقي*
ملعب 2 مارس بصفاقس: نادي محيط قرقنة – جمعية مقرين الحكم سفيان جبارة*

السبت 8 نوفمبر 2025

ملعب الهادي بن رمضان برادس: سبورتينغ بن عروس – سكك الحديد الصفاقسي الحكم جاسر قيراط*

المجموعة الثانية

الجمعة 7 نوفمبر 2025

ملعب المكنين: سبورتينغ المكنين – نسر جلمة الحكم نزار الرياحي*
ملعب بوشمة الاصطناعي: أمل بوشمة – هلال الرديف الحكم أنور العكروتي*

السبت 8 نوفمبر 2025

ملعب فرحات حشاد بأريانة: جمعية أريانة – جندوبة الرياضية الحكم عبد السلام ماني*
ملعب قربة: النادي القربي – مستقبل القصرين الحكم حسام بولعراس*
ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – تقدم ساقية الداير الحكم سيف الورتاني*
قلعة سيدي بوزيد: أولمبيك سيدي بوزيد – اتحاد قصور الساف الحكم حسان السالمي*
ملعب قفصة: قوافل قفصة – الملعب القابسي الحكم محمود قصيعة*


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318019


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 06 نوفمبر 2025 | 15 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:56
12:10
06:48
05:20
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet25°
24° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-13
23°-15
24°-15
21°-15
22°-16
  • Avoirs en devises
    24538,1

  • (05/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,40300 DT        1$ =2,95613 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/11)   715,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    