الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكّام مباريات الجولة الثامنة
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكّام مباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الخاصة بالمجموعتين الأولى والثانية، والتي ستُقام يومي الجمعة 7 والسبت 8 نوفمبر 2025 انطلاقًا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر (س14 و30دق).
المجموعة الأولى
الجمعة 7 نوفمبر 2025
ملعب حمام الأنف: نادي حمام الأنف – هلال الشابة الحكم فادي بوخريص*
ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة: الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – اتحاد تطاوين الحكم وليد الهذلي*
ملعب حمام سوسة: أمل حمام سوسة – اتحاد بوسالم الحكم إيهاب بن كيلاني*
ملعب أحمد خواجة بالمهدية: مكارم المهدية – كوكب عقارب الحكم أكرم النايلي*
ملعب الشبيكة: بعث بوحجلة – هلال مساكن الحكم وائل العجنقي*
ملعب 2 مارس بصفاقس: نادي محيط قرقنة – جمعية مقرين الحكم سفيان جبارة*
السبت 8 نوفمبر 2025
ملعب الهادي بن رمضان برادس: سبورتينغ بن عروس – سكك الحديد الصفاقسي الحكم جاسر قيراط*
المجموعة الثانية

الجمعة 7 نوفمبر 2025
ملعب المكنين: سبورتينغ المكنين – نسر جلمة الحكم نزار الرياحي*
ملعب بوشمة الاصطناعي: أمل بوشمة – هلال الرديف الحكم أنور العكروتي*
السبت 8 نوفمبر 2025
ملعب فرحات حشاد بأريانة: جمعية أريانة – جندوبة الرياضية الحكم عبد السلام ماني*
ملعب قربة: النادي القربي – مستقبل القصرين الحكم حسام بولعراس*
ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – تقدم ساقية الداير الحكم سيف الورتاني*
قلعة سيدي بوزيد: أولمبيك سيدي بوزيد – اتحاد قصور الساف الحكم حسان السالمي*
ملعب قفصة: قوافل قفصة – الملعب القابسي الحكم محمود قصيعة*
