الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكّام مباريات الجولة الثامنة

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكّام مباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الخاصة بالمجموعتين الأولى والثانية، والتي ستُقام يومي الجمعة 7 والسبت 8 نوفمبر 2025 انطلاقًا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر (س14 و30دق).



المجموعة الأولى





الجمعة 7 نوفمبر 2025





ملعب حمام الأنف: نادي حمام الأنف – هلال الشابة الحكم فادي بوخريص*

ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة: الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – اتحاد تطاوين الحكم وليد الهذلي*

ملعب حمام سوسة: أمل حمام سوسة – اتحاد بوسالم الحكم إيهاب بن كيلاني*

ملعب أحمد خواجة بالمهدية: مكارم المهدية – كوكب عقارب الحكم أكرم النايلي*

ملعب الشبيكة: بعث بوحجلة – هلال مساكن الحكم وائل العجنقي*

ملعب 2 مارس بصفاقس: نادي محيط قرقنة – جمعية مقرين الحكم سفيان جبارة*



السبت 8 نوفمبر 2025



ملعب الهادي بن رمضان برادس: سبورتينغ بن عروس – سكك الحديد الصفاقسي الحكم جاسر قيراط*



المجموعة الثانية

الجمعة 7 نوفمبر 2025



ملعب المكنين: سبورتينغ المكنين – نسر جلمة الحكم نزار الرياحي*

ملعب بوشمة الاصطناعي: أمل بوشمة – هلال الرديف الحكم أنور العكروتي*



السبت 8 نوفمبر 2025



ملعب فرحات حشاد بأريانة: جمعية أريانة – جندوبة الرياضية الحكم عبد السلام ماني*

ملعب قربة: النادي القربي – مستقبل القصرين الحكم حسام بولعراس*

ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – تقدم ساقية الداير الحكم سيف الورتاني*

قلعة سيدي بوزيد: أولمبيك سيدي بوزيد – اتحاد قصور الساف الحكم حسان السالمي*

ملعب قفصة: قوافل قفصة – الملعب القابسي الحكم محمود قصيعة*