الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل تحبط عملية تهريب كمية هامة من الأقراص المخدرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6906eb325a1784.75951145_jhmkfelpongiq.jpg width=100 align=left border=0>

في عملية نوعية تبرز يقظة الأجهزة الأمنية، تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل من إحباط عملية تهريب لكمية هامة من الأقراص المخدرة وذلك بالتنسيق مع الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني وتحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، وفق ما ذكره مصدر أمني في تصريح لــ/وات/



وأوضح المصدر ذاته، مساء يوم السبت، أن هذه العملية أسفرت عن حجز حوالي 15 ألف قرص مخدر المعروفة ب"ليريكا" كانت مخفية بإحكام وسط صندوق بلاستيكي على متن دراجة نارية قادمة من إحدى ولايات الوسط يقودها شخص مختص في تهريب المواد المخدرة بين الولايات وقد تم ضبطها على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 ببوعرقوب مكان عملية الاستلام





وأضاف أن هذه العملية النوعية التي تأتي في إطار التصدي لظاهرة تهريب وترويج المخدرات بجميع أنواعها وتعقب الأنفار الناشطين في المجال، أسفرت كذلك عن إيقاف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، بالإضافة إلى حجز دراجة نارية وسيارة معدة للكراء تسنغل في نقل وتهريب المواد المخدرة بين الولايات



وتابع أنه بعد مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بالاحتفاظ بذوي الشبهة من أجل جرائم المخدرات، مشيرا إلى أنه تم إدراج شخص آخر شملته الأبحاث بالتفتيش ولا تزال مساعي الأجهزة الأمنية حثيثة لإلقاء القبض عليه. وأضاف أن هذه العملية النوعية التي تأتي في إطار التصدي لظاهرة تهريب وترويج المخدرات بجميع أنواعها وتعقب الأنفار الناشطين في المجال، أسفرت كذلك عن إيقاف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، بالإضافة إلى حجز دراجة نارية وسيارة معدة للكراء تسنغل في نقل وتهريب المواد المخدرة بين الولاياتوتابع أنه بعد مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بالاحتفاظ بذوي الشبهة من أجل جرائم المخدرات، مشيرا إلى أنه تم إدراج شخص آخر شملته الأبحاث بالتفتيش ولا تزال مساعي الأجهزة الأمنية حثيثة لإلقاء القبض عليه.