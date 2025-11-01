بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: نتائج مقابلات الجولة الثانية
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت:
المجموعة الأولى
* في قاعة رجاء حيدر بالمرسى
مستقبل المرسى – الزيتونة الرياضية 3-0
* في قاعة عيسى بن نصر قليبية
الأولمبي القليبي – مولدية بوسالم 3-0
* في قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد
سعيدية سيدي بوسعيد – الترجي الرياضي 0-3
الترتيب:
| الفريق | ن | ل |
| ------------------ | - | - |
| الترجي الرياضي | 6 | 2 |
| مولدية بوسالم | 3 | 2 |
| الأولمبي القليبي | 3 | 1 |
| مستقبل المرسى | 3 | 2 |
| سعيدية سيدي بوسعيد | 0 | 1 |
| الزيتونة الرياضية | 0 | 2 |
المجموعة الثانية* في قاعة غلالة بحمام الأنف
نادي حمام الأنف – اتصالات صفاقس 3-1
* في قاعة حمام الأغزاز
فتح حمام الأغزاز – النجم الساحلي 0-3
* في قاعة الرائد البجاوي بصفاقس
اتحاد النقل الصفاقسي – النادي الصفاقسي 0-3
الترتيب:
| الفريق | ن | ل |
| ------------------ | - | - |
| النجم الساحلي | 6 | 2 |
| النادي الصفاقسي | 3 | 2 |
| نادي حمام الأنف | 3 | 2 |
| اتحاد النقل بصفاقس | 3 | 2 |
| اتصالات صفاقس | 0 | 1 |
| فتح حمام الأغزاز | 0 | 1 |
