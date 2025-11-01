بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: نتائج مقابلات الجولة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت:



المجموعة الأولى





* في قاعة رجاء حيدر بالمرسى



مستقبل المرسى – الزيتونة الرياضية 3-0

* في قاعة عيسى بن نصر قليبية

الأولمبي القليبي – مولدية بوسالم 3-0

* في قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد

سعيدية سيدي بوسعيد – الترجي الرياضي 0-3



الترتيب:



| الفريق | ن | ل |

| ------------------ | - | - |

| الترجي الرياضي | 6 | 2 |

| مولدية بوسالم | 3 | 2 |

| الأولمبي القليبي | 3 | 1 |

| مستقبل المرسى | 3 | 2 |

| سعيدية سيدي بوسعيد | 0 | 1 |

| الزيتونة الرياضية | 0 | 2 |



المجموعة الثانية

* في قاعة غلالة بحمام الأنف

نادي حمام الأنف – اتصالات صفاقس 3-1

* في قاعة حمام الأغزاز

فتح حمام الأغزاز – النجم الساحلي 0-3

* في قاعة الرائد البجاوي بصفاقس

اتحاد النقل الصفاقسي – النادي الصفاقسي 0-3



الترتيب:



| الفريق | ن | ل |

| ------------------ | - | - |

| النجم الساحلي | 6 | 2 |

| النادي الصفاقسي | 3 | 2 |

| نادي حمام الأنف | 3 | 2 |

| اتحاد النقل بصفاقس | 3 | 2 |

| اتصالات صفاقس | 0 | 1 |

| فتح حمام الأغزاز | 0 | 1 |

