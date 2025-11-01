Babnet   Latest update 20:28 Tunis

وزارة التشغيل تستعد لإطلاق منظومة وطنية لليقظة والاستشراف المهني قبل نهاية ديسمبر المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66cb869abfc517.83801598_fkponegqjhlmi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 19:07 قراءة: 0 د, 43 ث
      
كشف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، أمس الجمعة، عن توجه الوزارة لإرساء منظومة وطنية لليقظة والاستشراف المهني، تهدف إلى رصد التحولات في سوق الشغل والتعرف على حاجياته من الكفاءات على المستويين الوطني والدولي.

وأوضح وزير التشغيل أن المنصة الرقمية الجديدة ستكون جاهزة قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، مؤكّدا أنها ستُسهم في توجيه سياسات التشغيل والتكوين المهني استنادا إلى معطيات دقيقة حول المهن الصاعدة والمهارات المطلوبة في المرحلة القادمة.



وجاء تصريح شوّد على هامش جلسة عمل مشتركة بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التشغيل لسنة 2026.

وأشار وزير التشغيل إلى أن الاستشراف المستقبلي لتحوّلات سوق العمل يمثل أداة أساسية لدفع التشغيل وتحسين مواءمة التكوين مع متطلبات الاقتصاد الجديد، مشدد على أهمية تطوير برامج التكوين المهني بما يتماشى مع طلبات سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317697


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 01 نوفمبر 2025 | 10 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:24
15:00
12:10
06:43
05:15
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet25°
19° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-16
27°-17
23°-17
22°-16
22°-14
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    