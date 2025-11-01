وزارة التشغيل تستعد لإطلاق منظومة وطنية لليقظة والاستشراف المهني قبل نهاية ديسمبر المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66cb869abfc517.83801598_fkponegqjhlmi.jpg width=100 align=left border=0>

كشف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، أمس الجمعة، عن توجه الوزارة لإرساء منظومة وطنية لليقظة والاستشراف المهني، تهدف إلى رصد التحولات في سوق الشغل والتعرف على حاجياته من الكفاءات على المستويين الوطني والدولي.



وأوضح وزير التشغيل أن المنصة الرقمية الجديدة ستكون جاهزة قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، مؤكّدا أنها ستُسهم في توجيه سياسات التشغيل والتكوين المهني استنادا إلى معطيات دقيقة حول المهن الصاعدة والمهارات المطلوبة في المرحلة القادمة.









وجاء تصريح شوّد على هامش جلسة عمل مشتركة بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التشغيل لسنة 2026.



وأشار وزير التشغيل إلى أن الاستشراف المستقبلي لتحوّلات سوق العمل يمثل أداة أساسية لدفع التشغيل وتحسين مواءمة التكوين مع متطلبات الاقتصاد الجديد، مشدد على أهمية تطوير برامج التكوين المهني بما يتماشى مع طلبات سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي.