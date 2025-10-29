Babnet   Latest update 19:05 Tunis

تونس تعين كمركز تميز كايزان "في مؤتمر" إفريقيا كايزان 2025" بجوهانسبورغ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69024c206d38c7.97556741_ponfjmegkhliq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 19:05
      
تم تعيين تونس رسميا "مركز تميّز كايزان"، على الصعيد الإفريقي، من قبل كلّ من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الإفريقية للتنمية، إلى جانب جنوب إفريقيا وأثيوبيا وجزر الموريس من جملة 28 دولة.

ويعد هذا الإعتراف، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة، الإربعاء، نتيجة التعاون الوثيق بين مصالح الوزارة والمراكز الفنية الصناعية الثمانية التابعة لها.



وينتظر أن يلعب مركز التميّز التونسي دورا محوريا في نشر ثقافة "كايزان" وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية على المستويين الوطني والإفريقي.

يشار إلى أن تونس قد شاركت، ممثلة في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في المؤتمر السنوي لإفريقيا للتحسين المستمر "كايزان 2025"، الذي احتضنته مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، يومي 27 و28 أكتوبر 2025، وذلك في إطار مبادرة إفريقيا كايزان (AKI).

كما شارك في هذا الحدث الدولي المكلف بتسيير الإدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي، سليم الفرشيشي، المشرفة على البرنامج الوطني لتحسين الجودة والإنتاجية، ورئيس الوفد التونسي المشارك، إلى جانب مدير عام المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، نور الدين القيزاني، وخبراء في مجال كايزان.

والجدير بالذكر أنّ كايزن مفهوم ياباني معناه "التحسين المستمر"، وهو يعكس فلسفة تهدف إلى تحسين العمليّات والإنتاجية في مختلف المجالات. ويعتمد هذا المفهوم على جهود كل الأفراد في مؤسسة ما، حيث يركز على التحسينات الصغيرة والمنتظمة على مدى الوقت للحصول على نتائج جيّدة.

مؤسسات تونسيّة تتوّج بجوائز إفريقية
وعلى صعيد آخر حصدت تونس، أيضا، جوائز إفريقية في مجال التحسين المستمر، ونالت شركة LEONI Wiring Systems، المختصّة في مكوّنات السيّارات، الجائزة الأولى" Africa Kaizen Outstanding" وتوّجت شركة SOPAL، الرائدة في صناعة المواد الصحية والحنفيات، بالجائزة الثانية "Excellent"

وسلّمت وزيرة العمل والتشغيل الجنوب إفريقية الجوائز خلال الحفل الختامي، في اعتراف دولي بتميز التجربة الصناعية التونسية في مجال التحسين المستمر.


