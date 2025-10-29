أربع تتويجات تونسية في مهرجان مدنين السينمائي الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69021562aa59e8.79432544_npoqlefjgmhki.jpg width=100 align=left border=0>

أسدل الستار مساء الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 على فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان مدنين السينمائي الدولي، الذي احتضنته جزيرة جربة من 25 إلى 28 أكتوبر، وشهد تألقًا لافتًا للسينما التونسية من خلال حصول أربعة أعمال تونسية على جوائز في مختلف مسابقات المهرجان.



الفيلم الوثائقي الطويل "ماتيلا" للمخرج عبد الله يحيى فاز بـ الفنار الذهبي، ليؤكد قوة الحضور التونسي في مجال الأفلام الوثائقية.





الفيلم الروائي القصير "Leni Africo" للمخرج مروان لبيب حصد الفنار الذهبي ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.



الفيلم "a lullaby" للمخرجة أماني جعفر توّج بـ الفنار الفضي في المسابقة ذاتها.

كما حصل الفيلم التونسي "آمنة" للمخرج بوسلامة الشامخ على تنويه خاص من لجنة التحكيم ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

دورة استثنائية ودعم للقضية الفلسطينية

تميزت هذه الدورة بطابعها الاستثنائي، حيث تم توسيع المنافسات لتشمل لأول مرة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة إلى جانب الأفلام القصيرة، مع تخصيص عروض لأفلام الأطفال.



كما خُصص افتتاح المهرجان لدعم القضية الفلسطينية، من خلال ومضة سينمائية مؤثرة حول واقع قاعات السينما في غزة التي دُمّرت وأغلقت آخرها سنة 1987، في رسالة رمزية حول ارتباط الفن بقضايا الحرية والإنسان.



قائمة الجوائز

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

الفنار البرونزي: Diarie From Lebanon* – مريم الحج (لبنان)

الفنار الفضي: French Youth* – jeremie battaglia (كندا)

الفنار الذهبي: Matula – ماتيلا* – عبد الله يحيى (تونس)



مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة

سبب وجودي* – جولي كبي (ألمانيا – لبنان)

سرقت مفاتيح بيتي* – زينة خليفة (لبنان)

بوست تروما* – نضال بادني (فلسطين)



مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

Songs of Adam* – عدي رشيد (العراق)

Ghost Trail* – جوناثان ميليت (بلجيكا)

الجزائر* – شكيب طالب بن ذياب (الجزائر)

تنويه خاص: فيلم آمنة* – بوسلامة الشامخ (تونس)



مسابقة الأفلام الروائية القصيرة

Beneath a mother feat* – إلياس سهيل (المغرب)

a lullaby* – أماني جعفر (تونس)

Leni Africo* – مروان لبيب (تونس)

تنويه خاص: فيلم Je suis peintre* – Andrew Dawaf (لبنان)

