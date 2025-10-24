Babnet   Latest update 19:21 Tunis

الرابطة الثانية: تعيينات حكام الجولة السادسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 18:47 قراءة: 1 د, 21 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي ستدور أيام السبت 25 والأحد 26 والاثنين 27 أكتوبر الجاري انطلاقًا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر:

المجموعة الأولى


السبت 25 أكتوبر 2025


* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – هلال الشابة الحكم: فؤاد التوتي

* ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – بعث بوحجلة الحكم: أشرف الحركاتي

* ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – هلال مساكن الحكم: حمزة الوسلاتي

* ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة – كوكب عقارب الحكم: أحمد الذوادي

* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – جمعية مقرين الحكم: حسام بالحاج علي

الاثنين 27 أكتوبر 2025

* ملعب الهادي بن رمضان بن عروس
سبورتينغ بن عروس – اتحاد بوسالم الحكم: هيثم القصعي

* ملعب يحدد لاحقًا
نادي حمام الأنف – سكك الحديد الصفاقسي الحكم: سفيان الورتاني

المجموعة الثانية

الأحد 26 أكتوبر 2025

* ملعب فرحات حشاد بأريانة
جمعية أريانة – هلال الرديف الحكم: وائل العجنقي

* الملعب البلدي بقربة
النادي القربي – القلعة الرياضية الحكم: محمد العاقل

* ملعب الطويهري بجندوبة
جندوبة الرياضية – اتحاد قصور الساف الحكم: عبد الحميد بدر الدين

* ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين – مستقبل القصرين الحكم: محمود قصيعة

* ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد – الملعب القابسي الحكم: أسامة شريّط

* ملعب بوشمة
أمل بوشمة – نسر جلمة الحكم: منتصر بالعربي

* ملعب قفصة
قوافل قفصة – تقدم ساقية الدائر الحكم: حمزة جعيّد


28°-21
31°-20
30°-20
23°-19
23°-17
