مونديال السيدات 2031 - المكسيك وكوستاريكا وجامايكا تنضم إلى الولايات المتحدة في ملف مشترك لاستضافة النهائيات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f78730d86a59.31044419_jlekhmngqfpio.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 21 Octobre 2025
      
أكدت رئيسة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم سيندي بارلو كون انضمام المكسيك وكوستاريكا وجامايكا إلى ملف بلادها لاستضافة نهائيات كأس العالم للسيدات 2031.
وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو قد أعلن أن الولايات المتحدة تقدمت بالملف الوحيد لاستضافة البطولة الموسعة التي تضم 48 منتخبا.
وفي حفل إطلاق رسمي للملف في نيويورك، قال مسؤولون أمريكيون إن المكسيك وكوستاريكا وجامايكا، الدول الأعضاء في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، ستستضيف أيضا مباريات في البطولة.

وقالت بارلو كون في بيان "نحن فخورون للغاية بقيادة هذا الملف لاستضافة كأس العالم للسيدات 2031 إلى جانب شركائنا في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) في المكسيك وكوستاريكا وجامايكا".

وأضافت "معا، لدينا فرصة استثنائية لاستضافة أكبر وأكثر بطولات كأس العالم للسيدات تأثيرا في التاريخ".
وسيتم تقديم العرض المشترك إلى الفيفا شهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يُعطي الأخير موافقته الرسمية خلال اجتماع الجمعية العمومية في فانكوفر خلال سهر أفريل من السنة المقبلة.


الثلاثاء 21 أوكتوبر 2025
تونس
