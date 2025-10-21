Babnet   Latest update 08:30 Tunis

اليوم... إضراب عام في قابس احتجاجاً على تفاقم التلوّث البيئي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f7350e4fdc71.80258440_plhmingeqfokj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 08:22
      
دخلت ولاية قابس، صباح اليوم الثلاثاء، في إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، احتجاجاً على تدهور الوضع البيئي الناجم عن الانبعاثات السامة للوحدات الصناعية التابعة للمجمّع الكيميائي التونسي.

وأكد الكاتب العام الجهوي للاتحاد، صلاح الدين بن حامد، أنّ هذا الإضراب "فُرض على الاتحاد وعلى الجهة فرضاً"، مشيراً إلى أنه "وسيلة ضغط تهدف إلى حماية الأهالي والبيئة وليس غاية في حد ذاته". وأوضح أنّ القطاعات الحيوية، مثل المستشفيات والخدمات الأساسية، ستواصل نشاطها بما يضمن عدم تعطيل حاجيات المواطنين الضرورية.



وخلال مداخلة إذاعية على اذاعة الجوهرة أف أم، شدّد بن حامد على أنّ الوضع البيئي في قابس "كارثي منذ سنوات" نتيجة الانبعاثات الكيميائية المتواصلة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة السكان وتلوّث المحيط البحري والبري. وأضاف أنّ تحرّك الأهالي اليوم "ليس اعتباطياً، بل هو صرخة استغاثة ونداء عاجل للحكومة للتدخّل وإنهاء معاناة الجهة مع التلوث المزمن".

ويأتي هذا التحرّك في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بإيجاد حلول جذرية وفعّالة تحفظ الحق في بيئة سليمة وتضع حدّاً لما يعتبره سكان قابس "تهميشاً بيئياً مستمراً".


