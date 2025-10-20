بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة السادسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي برنامج مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ضمن المجموعتين الأولى والثانية، والتي ستقام أيام السبت 25 والأحد 26 والاثنين 27 أكتوبر الجاري بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر:



المجموعة الأولى





السبت 25 أكتوبر 2025





* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – هلال الشابة



* ملعب حمام سوسة

أمل حمام سوسة – بعث بوحجلة



* ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية – هلال مساكن



* ملعب 2 مارس بصفاقس

محيط قرقنة – كوكب عقارب



* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين – جمعية مقرين



الاثنين 27 أكتوبر 2025



* ملعب الهادي بن رمضان

سبورتينغ بن عروس – اتحاد بوسالم



* ملعب يحدد لاحقًا

نادي حمام الأنف – سكك الحديد الصفاقسي



المجموعة الثانية

الأحد 26 أكتوبر 2025



* ملعب فرحات حشاد بأريانة

جمعية أريانة – هلال الرديف



* ملعب قربة

النادي القربي – القلعة الرياضية



* ملعب الطويهري بجندوبة

جندوبة الرياضية – اتحاد قصور الساف



* ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين – مستقبل القصرين



* ملعب سيدي بوزيد

أولمبيك سيدي بوزيد – الملعب القابسي



* ملعب بوشمة

أمل بوشمة – نسر جلمة



* ملعب قفصة

قوافل قفصة – تقدم ساقية الدائر

* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة* ملعب حمام سوسة* ملعب أحمد خواجة بالمهدية* ملعب 2 مارس بصفاقس* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين* ملعب الهادي بن رمضان* ملعب يحدد لاحقًا* ملعب فرحات حشاد بأريانة* ملعب قربة* ملعب الطويهري بجندوبة* ملعب المكنين* ملعب سيدي بوزيد* ملعب بوشمة* ملعب قفصة