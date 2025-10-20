Babnet   Latest update 11:09 Tunis

بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة السادسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Octobre 2025 - 11:05 قراءة: 0 د, 58 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ضمن المجموعتين الأولى والثانية، والتي ستقام أيام السبت 25 والأحد 26 والاثنين 27 أكتوبر الجاري بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر:

المجموعة الأولى


السبت 25 أكتوبر 2025


* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – هلال الشابة

* ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – بعث بوحجلة

* ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – هلال مساكن

* ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة – كوكب عقارب

* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – جمعية مقرين

الاثنين 27 أكتوبر 2025

* ملعب الهادي بن رمضان
سبورتينغ بن عروس – اتحاد بوسالم

* ملعب يحدد لاحقًا
نادي حمام الأنف – سكك الحديد الصفاقسي

المجموعة الثانية

الأحد 26 أكتوبر 2025

* ملعب فرحات حشاد بأريانة
جمعية أريانة – هلال الرديف

* ملعب قربة
النادي القربي – القلعة الرياضية

* ملعب الطويهري بجندوبة
جندوبة الرياضية – اتحاد قصور الساف

* ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين – مستقبل القصرين

* ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد – الملعب القابسي

* ملعب بوشمة
أمل بوشمة – نسر جلمة

* ملعب قفصة
قوافل قفصة – تقدم ساقية الدائر


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316951


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 أوكتوبر 2025 | 28 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:38
15:11
12:11
06:31
05:05
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet27°
23° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-18
29°-20
28°-21
29°-20
33°-21
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   938,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    