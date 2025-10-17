Babnet   Latest update 19:18 Tunis

اتحاد الشغل يدعو السلط إلى التفاعل الايجابي مع مطلب تفكيك وحدات الإنتاج الملوثة بولاية قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f2801d59a6b4.80607101_pqjengfmliohk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 17 Octobre 2025
      
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، السلط بالتفاعل الإيجابي مع المطلب الشعبي المشروع بتفكيك وحدات الإنتاج الملوثة بولاية قابس".
 
ودعا اتحاد الشغل في بيان له، الى البدء في توقيف بعض الأنشطة المضرة والوحدات المتهالكة ورسم خارطة إنقاذ حقيقية لقابس، يتم التفاعل فيها مع الدراسات والمقترحات التي اشتغل عليها عديد الخبراء ومنها التي قدمها الاتحاد في أكثر من مناسبة.

 

وشدد الاتحاد على وجوب تقديم حلول جذرية ومتكاملة تراعي من جهة إنقاذ البيئة ووقف الموت البطيء الذي أصاب جهة قابس وفي نفس الوقت تضمن لأبناء الجهة مصادر العيش والرزق وذلك بوضع خطة لاقتصاد بديل ونظيف وفتح حوار جدي ومسؤول مع جميع الأطراف الاجتماعية والمدنية الحقوقية، وفق ذات البيان.
 
كما عبّر عن تضامنه مع أهالي قابس ودعمه المطلق لنضالاتهم السلمية ومساندته لقواها الحية من شباب ومواطنين وجمعيات ومنظمات وفي مقدمتها الاتحاد الجهوي للشغل.
 
وأضاف البيان إن اتحاد الشغل "يدين عمليات القمع المسلطة على المحتجين واستعمال القوة المفرطة لتفريقهم ويطالب بالكف عن التعاطي الأمني مع مطالب الجهة المشروعة وبإطلاق سراح الموقوفين ووقف التتبعات ضدهم".
 
ودعت المنظمة الشغيلة في ذات البيان إلى وضع استراتيجية وطنية حول البيئة لإنقاذ جهات كثيرة في تونس على غرار الحوض المنجمي بقفصة والصخيرة (ولاية صفاقس) وغيرها من المناطق التي عانت ومازالت تعاني من التلوث وفوضى الصناعات القاتلة.
 
يشار الى أن ولاية قابس تشهد منذ أيام موجة من الاحتجاجات السلمية المطالبة بوضع حد لمخاطر تسرب الانبعاثات السامة من المجمع الكيميائي بالجهة، ومن أبرزها مسيرة حاشدة انتظمت الأربعاء الفارط بدعوة من حراك "أوقفوا التلوث" بعد تسجيل حالات اختناق في صفوف التلاميذ والإطار التربوي وعموم متساكني الجهة بسبب انبعاثات غازية صادرة عن المجمع الكيميائي بقابس، خلال الأيام الأخيرة.


