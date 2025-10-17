بطولة افريقيا للكرة الطاولة: المنتخب التونسي للاكابر يعبر الى الدور ربع النهائي ويضمن ورقة التأهل لبطولة العالم 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ee2074b3b4fc2.55137128_fopqijmekhlng.jpg width=100 align=left border=0>

ضمن المنتخب التونسي لكرة الطاولة للاكابر رسميا ورقة التأهل الى بطولة العالم 2026 المقررة بلندن بعد بلوغه الدور ربع النهائي لبطولة امم افريقيا المقامة منافساتها بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.



وكان المنتخب التونسي قد حقق فوزين ضمن منافسات المجموعة الرابعة على حساب كل من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3 - 0 أمس الخميس ومدغشقر بنتيجة 3 - 1 اليوم الجمعة. ويستكمل المنتخب التونسي غدا السبت منافسات دور المجموعات بالتباري مع أوغندا انطلاقا من الساعة 12:00.









ويتالف المنتخب التونسي للاكابر في هذه البطولة الافريقية من كل من بوبكر بوراس ووسيم الصيد ومشعل صبحي وامير الصيد ويوسف العيدلي.



يذكر أنّ البطولة الافريقية التي تستضيفها تونس من 12 الى 19 أكتوبر الجاري تجرى في منافسات الفرق بمشاركة 15 منتخبا موزعة على 4 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - توغو - كوت ديفوار

المجموعة الثانية: نيجيريا - جنوب افريقيا - الكاميرون - المغرب

المجموعة الثالثة: الجزائر - بنين - أنغولا - الكونغو

المجموعة الرابعة: تونس - مدغشقر - الكونغو الديمقراطية - أوغندا

