سيدي بوزيد: سواق "التاكسي" الفردي يطالبون بنشر القائمة الأولية للمقبولين في اسناد رخص العمل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 14:33
      
نفذ عدد من سائقي سيارات "التاكسي" الفردي بسيدي بوزيد، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الولاية للمطالبة بالتسريع في نشر القائمة الأولية للمقبولين في اسناد رخص "التاكسي" الفردي في الجهة.

وبين المتحدث باسم المحتجين عثمان جابلي في تصريح لصحفية "وات"، أن الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالتسريع في نشر القائمة الأولية لرخص "التاكسي الفردي"، والتسريع في الإجراءات، خاصة ان فترة الانتظار قد فاقت العام ونصف منذ تقديم المطالب وانه تم منح الرخص في بقية الولايات.

ولفت الى ضرورة تمكين سواق التاكسي الفردي من رخص العمل في أقرب الآجال وتفعيل القانون عدد 581 المتعلق بتنظيم اسناد رخص "التاكسي" الفردي حتى يشمل سواق التاكسي الذين يعملون لسنوات طويلة وفي انتظار تمكينهم من رخص العمل.

وأكد أحد المحتجين عادل عيساوي، في تصريح لصحفية "وات"، أن المطلب الأساسي للمحتجين يتمثل في التسريع في نشر القائمة بعد طول فترة انتظار، للحسم في هذا الملف على غرار بقية الولايات التي قامت بتقديم الرخص لمستحقيها واستكملت كل الإجراءات، وناشد السلط المركزية للتدخل في هذا الملف والتسريع في تقديم الرخص لمستحقيها ليتمكنوا بدورهم من ضمان مورد رزق لعائلاتهم.
ورفضت السلط الجهوية تقديم أي تصريح أو توضيح حول هذا الملف لصحفية "وات".


