اسكندر مجبورة مدربا جديدا لاتحاد بوسالم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f2473e8a5880.06109818_iejqnpkmlghof.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 14:39
      
أكد المدرب اسكندر مجبورة توصله لاتفاق رسمي ونهائي مع اتحاد بوسالم الناشط في المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، لقيادة المقاليد الفنية للفريق في الفترة القادمة.

وأضاف المدرب الذي أشرف في بداية الموسم على تدريب سبورتينغ بن عروس الناشط في المجموعة ذاتها، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أنه سيكون مرفوقا في الإطار الفني بكل من المدرب المساعد عبد الكريم العوجي والمعد البدني انيس الشنوفي ومدرب الحراس مروان السالمي.

وكان فريق الشمال الغربي أعلن في وقت سابق عن فكّ الارتباط بالتراضي مع المدرب بديع الزواغي الذي تولى تدريب اتحاد بوسالم الصاعد في أعقاب الموسم الماضي الى الرابطة المحترفة الثانية خلفا للمدرب هيكل العياري الذي انسحب من تدريب الفريق قبل اسبوعين من انطلاق البطولة.

يشار الى ان اتحاد بوسالم الذي يحتل المرتبة الاخيرة في المجموعة الاولى برصيد نقطتين، يستضيف غدا السبت مكارم المهدية لحساب الجولة الخامسة انطلاقا من الساعة 15.00.


