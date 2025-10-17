Babnet   Latest update 17:26 Tunis

مجدي الراشدي مدربا جديدا لمستقبل القصرين

Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 16:40
      
أعلن مستقبل القصرين اليوم الجمعة التعاقد رسميا مع المدرب مجدي الراشدي لتولّي المقاليد الفنية لفريق أكابر كرة القدم.
وسبق لمجدي الراشدي تدريب تقدم ساقية الدائر وشبيبة القيروان.
وكان المدرب زياد الدربالي اشرف على مستقبل القصرين في الجولتين الاوليين قبل ان تحصل القطيعة ليتم تعويضه وقتيا خلال الجولتين الثالثة والرابعة بمساعده صابر الطرابلسي الذي حافظ على مكانه مع الجهاز الفني الجديد بقيادة مجدي الراشدي.

يذكر أنّ مستقبل القصرين يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 4 نقاط وذلك بعد مضي 4 جولات.

ويستقبل مستقبل القصرين غدا السبت قوافل قفصة لحساب الجولة الخامسة.


