مشروع قانون المالية 2026: ضريبة جديدة على الثروة لتعزيز العدالة الجبائية بين الأفراد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670ea62ec0e9c2.86443007_pkglqneijomfh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 16 Octobre 2025
      
تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026، في محوره المتعلّق بـ«الإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات»، جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز العدالة الجبائية بين الأفراد وتحديث طرق تحصيل الضرائب، أبرزها إقرار ضريبة جديدة على الثروة.

إطار قانوني جديد للضريبة على الثروة


ألغى الفصل 50 من المشروع أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022، ليُستعاض عنها بأحكام جديدة تحدّد بوضوح الإطار القانوني للضريبة على الثروة، التي ستُوظّف بدايةً من غرة جانفي من كل سنة.


نطاق تطبيق الضريبة

تُفرض الضريبة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك مكاسب أبنائهم القُصّر في كفالتهم، وتشمل:

* العقارات والمنقولات الموجودة في تونس،
* وكذلك المكاسب بالخارج بالنسبة للمقيمين في البلاد التونسية.

نسب الضريبة حسب القيمة

* 0,5٪ من قيمة المكاسب التي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار.
* من قيمة المكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار.

أصناف المكاسب المشمولة

تُوظّف الضريبة على:

* العقارات، الأصول التجارية والمنقولات على اختلاف أنواعها،
* الأموال المودعة بالبنوك والمؤسسات المالية والبريد التونسي،
* سندات القيم المنقولة ورؤوس الأموال.

الاستثناءات والإعفاءات

يُستثنى من الضريبة:

* المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة والأثاث المستغلّ فيه،
* العقارات المخصّصة للاستعمال المهني،
* الأصول التجارية المستغلة فعليًا،
* العربات غير النفعية التي تقل أو تساوي قوتها الجبائية 12 حصانًا.

أسس احتساب الضريبة وآجال التصريح

تُحتسب الضريبة على أساس قيمة المكاسب الصافية بعد طرح الديون المحمّلة المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية، مع استثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات.

ويُلزم المشروع المطالبين بالضريبة بـالتصريح بمكاسبهم قبل موفى شهر جوان من كل سنة، مع إمكانية دفع المبالغ إلكترونيًا عبر منصات موثوقة.

مكان التصريح والمراقبة

يتمّ التصريح بالضريبة على الثروة في:

* مقر الإقامة الرئيسي للمكلّف كما هو مضمّن في آخر تصريح جبائي أو في بطاقة التعريف الوطنية.
* أما في حال امتلاك أكثر من عقار أو منقول، فيكون التصريح في مكان العقار أو المنقول الأعلى قيمة.

وتبقى المصلحة الجبائية المختصّة مرتبطة بالمقر الرئيسي للمكلّف، حتى في حال تبيّن لاحقًا أن العنوان المصرّح به ليس المقر الفعلي.


Babnet

