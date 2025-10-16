مشروع قانون المالية 2026: ضريبة جديدة على الثروة لتعزيز العدالة الجبائية بين الأفراد

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026، في محوره المتعلّق بـ«الإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات»، جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز العدالة الجبائية بين الأفراد وتحديث طرق تحصيل الضرائب، أبرزها إقرار ضريبة جديدة على الثروة.



إطار قانوني جديد للضريبة على الثروة



نطاق تطبيق الضريبة



نسب الضريبة حسب القيمة



أصناف المكاسب المشمولة



الاستثناءات والإعفاءات



أسس احتساب الضريبة وآجال التصريح



مكان التصريح والمراقبة



ألغىمن المشروع أحكام، ليُستعاض عنهاتحدّد بوضوح، التي ستُوظّف بدايةً منتُفرض الضريبة على، بما في ذلك، وتشمل:الموجودة في تونس،بالنسبة للمقيمين في البلاد التونسية.من قيمة المكاسب التي تتراوح بينمن قيمة المكاسب التيتُوظّف الضريبة على:على اختلاف أنواعها،يُستثنى من الضريبة:والأثاث المستغلّ فيه،تُحتسب الضريبة على أساسالمنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية، مع استثناءويُلزم المشروع المطالبين بالضريبة بـ، مع إمكانيةعبر منصات موثوقة.يتمّ التصريح بالضريبة على الثروة في:كما هو مضمّن في آخر تصريح جبائي أو في بطاقة التعريف الوطنية.* أما في حال امتلاك أكثر من عقار أو منقول، فيكون التصريح فيوتبقىمرتبطة بالمقر الرئيسي للمكلّف، حتى في حال تبيّن لاحقًا أن