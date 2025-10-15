تونس تحتضن الدورة السادسة للمعرض الدولي للتجهيزات الطبية وشبه الطبية والمخابر من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025

تحتضن تونس من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بسوسة، الدورة السادسة من المعرض الدولي المتخصص في تجهيزات المخابر والتكنولوجيا الطبية والجراحة التجميلية، حسب ما أفادت به اليوم الاربعاء المشرفة على تنظيم المعرض بسمة الحمايدي.



ويهدف هذا المعرض، وفق ما اوضحته بسمة الحمايدي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بالعاصمة للاعلان عن تنظيم المعرض، إلى خلق منصة مهنية رائدة تجمع أبرز الفاعلين في قطاعات الصحة والمختبرات والجراحة التجميلية والتكنولوجيا الطبية، فضلا عن العمل على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين المتخصصين في المجال الصحي، وعرض أحدث الابتكارات والتقنيات الحديثة.



ولفتت الحمايدي الى ان هذا المعرض سيشهد مشاركة 60 عارضا من تونس وخارجها على غرار الجزائر وليبيا وموريطانيا وغينيا و الكونغو والهند وايطاليا.وأضافت ان هذا المعرض يتيح الفرصة لخلق شراكات و تعاون بين الشركات والمؤسسات الصحية والبحثية، كما يسلّط الضوء على سلسلة الإنتاج والتصنيع والتجهيز في المجال الطبي، إضافة إلى الخدمات المساندة كالتأمين والأمن والنظافة، والرقمنة والبحث العلمي والتكوين والاستشارات.وسيتم خلال هذا المعرض، تخصيص فضاء تحت اسم "أفري لاب وأفري هيلث" سيتيح لمهنيي الصحة من القطاعين العام والخاص، وللمؤسسات الصحية وشركات التجهيزات والخدمات الطبية، إلى جانب المستثمرين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الطبية وطب التجميل، الفرصة للتفاعل وتبادل الخبرات وعقد شراكات مهنية، وفق الحمايدي.وأشارت الى ان الفعاليات المرافقة للمعرض تتضمن ندوات علمية وورش عمل متخصصة لتبادل المعرفة ومناقشة أحدث الممارسات في مجال الطب الحديث والمختبرات والتقنيات الصحية، إضافة إلى عروض لأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي توصلت إليه التكنولوجيا في هذا القطاع الحيوي.وأفادت الحمايدي من جهة أخرى انه سيتم على هامش هذا المعرض، وبإشراف من الهلال الاحمر التونسي، تخصيص يومي 30 و31 أكتوبر الجاري تنظيم قافلة صحية لتقصي سرطان الثدي وذلك في إطار أكتوبر الوردي، الى جانب تنظيم حملة للتبرع بالدم.وشددت على أن هذا الحدث سيساهم بصفة فعالة في تعزيز مكانة تونس كوجهة إفريقية محورية للسياحة الصحية والتكوين الطبي، ويدعم فرص التعاون المشترك بين شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، بما يسهم في تطوير منظومات الرعاية الصحية ورفع جودة الخدمات الطبية في القارة.وذكرت بان الدورات ال5 الأولى لهذا المعرض أقيمت بالعاصمة السنغالية داكار، مشيرة إلى أنه يتم حاليا الاستعداد لتنظيم معرض الصحة والسياحة العلاجية بقصر المعارض بالكرم الذي سيمتد من يوم 6 الى 8 أكتوبر 2026.