Babnet   Latest update 08:50 Tunis

تصفيات مونديال 2026 – فرنسا تكتفي بالتعادل وبلجيكا تقترب من التأهل وألمانيا تواصل انتصاراتها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dbf68a16ce40.01831086_hpnolqjkmfieg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 14 Octobre 2025 - 08:48 قراءة: 1 د, 34 ث
      
شهدت مباريات الاثنين 14 أكتوبر 2025 من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 نتائج قوية ومثيرة، حيث تعثرت فرنسا لأول مرة، فيما عززت بلجيكا وألمانيا حظوظهما في بلوغ النهائيات.

فرنسا تتعادل مع أيسلندا وتؤجل الحسم


في ريكيافيك، توقّف السجل المثالي لفرنسا بالتعادل 2-2 أمام أيسلندا ضمن المجموعة الرابعة.

وسجل جان فيليب ماتيتا أول أهدافه الدولية ليمنح “الديوك” التقدم بعد أن عدّل كريستوفر نكونكو النتيجة إثر هدف التقدّم الأيسلندي بواسطة فيكتور بالسون، قبل أن يخطف كريستيان هلينسون التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.

ورغم التعادل، واصلت فرنسا تصدّر المجموعة بـ 10 نقاط من 4 مباريات، متقدمة بثلاث نقاط على أوكرانيا، التي تغلبت على أذربيجان 2-1.
وستكون مباراة فرنسا – أوكرانيا في باريس يوم 13 نوفمبر حاسمة لتحديد المتأهل المباشر إلى المونديال.

بلجيكا تعود بقوة أمام بلاد الغال

في كارديف، حققت بلجيكا فوزًا مثيرًا على ويلز بنتيجة 4-2، رغم تأخرها بهدف مبكر.
وسجل كيفن دي بروين هدفين من ركلتي جزاء، وأضاف توماس مونييه ولياندرو تروسار هدفين آخرين، بينما أحرز جو رودون ونيثن برودهيد هدفي ويلز.

بهذا الفوز، رفعت بلجيكا رصيدها إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة، متقدمة بنقطة واحدة على مقدونيا الشمالية التي تعادلت مع كازاخستان (1-1).
وسيضمن “الشياطين الحمر” التأهل رسميًا في حال الفوز على كازاخستان يوم 15 نوفمبر المقبل.

ألمانيا تواصل الانتصارات بفضل فولتماده

وفي بلفاست، واصلت ألمانيا تألقها بالفوز على أيرلندا الشمالية 1-0، بفضل هدف فولتماده الذي سجله بكتفه إثر ركلة ركنية في الدقيقة 31، وهو أول أهدافه الدولية.

ورغم محاولات أصحاب الأرض للعودة، حافظ المنتخب الألماني على تقدمه ليحقق فوزه الثالث على التوالي ويعتلي صدارة المجموعة الأولى بـ 9 نقاط متقدماً على سلوفاكيا بفارق الأهداف، عقب فوز الأخيرة على لوكسمبورغ (2-0).

🔍 الترتيب العام بعد جولة الإثنين

* المجموعة الأولى: ألمانيا – سلوفاكيا (9 نقاط)
* المجموعة الرابعة: فرنسا (10 نقاط) – أوكرانيا (7 نقاط)
* المجموعة العاشرة: بلجيكا (14 نقطة) – مقدونيا الشمالية (13 نقطة) – ويلز (10 نقاط)


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316605


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 14 أوكتوبر 2025 | 22 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:12
17:46
15:17
12:12
06:26
05:00
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet30°
22° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
29°-21
25°-20
25°-18
26°-20
  • Avoirs en devises
    24735,6

  • (13/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41210 DT        1$ =2,94743 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13/10)   1030,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:50 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    