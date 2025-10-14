تصفيات مونديال 2026 – فرنسا تكتفي بالتعادل وبلجيكا تقترب من التأهل وألمانيا تواصل انتصاراتها
شهدت مباريات الاثنين 14 أكتوبر 2025 من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 نتائج قوية ومثيرة، حيث تعثرت فرنسا لأول مرة، فيما عززت بلجيكا وألمانيا حظوظهما في بلوغ النهائيات.
فرنسا تتعادل مع أيسلندا وتؤجل الحسم
في ريكيافيك، توقّف السجل المثالي لفرنسا بالتعادل 2-2 أمام أيسلندا ضمن المجموعة الرابعة.
وسجل جان فيليب ماتيتا أول أهدافه الدولية ليمنح “الديوك” التقدم بعد أن عدّل كريستوفر نكونكو النتيجة إثر هدف التقدّم الأيسلندي بواسطة فيكتور بالسون، قبل أن يخطف كريستيان هلينسون التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.
ورغم التعادل، واصلت فرنسا تصدّر المجموعة بـ 10 نقاط من 4 مباريات، متقدمة بثلاث نقاط على أوكرانيا، التي تغلبت على أذربيجان 2-1.
وستكون مباراة فرنسا – أوكرانيا في باريس يوم 13 نوفمبر حاسمة لتحديد المتأهل المباشر إلى المونديال.
بلجيكا تعود بقوة أمام بلاد الغالفي كارديف، حققت بلجيكا فوزًا مثيرًا على ويلز بنتيجة 4-2، رغم تأخرها بهدف مبكر.
وسجل كيفن دي بروين هدفين من ركلتي جزاء، وأضاف توماس مونييه ولياندرو تروسار هدفين آخرين، بينما أحرز جو رودون ونيثن برودهيد هدفي ويلز.
بهذا الفوز، رفعت بلجيكا رصيدها إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة، متقدمة بنقطة واحدة على مقدونيا الشمالية التي تعادلت مع كازاخستان (1-1).
وسيضمن “الشياطين الحمر” التأهل رسميًا في حال الفوز على كازاخستان يوم 15 نوفمبر المقبل.
ألمانيا تواصل الانتصارات بفضل فولتمادهوفي بلفاست، واصلت ألمانيا تألقها بالفوز على أيرلندا الشمالية 1-0، بفضل هدف فولتماده الذي سجله بكتفه إثر ركلة ركنية في الدقيقة 31، وهو أول أهدافه الدولية.
ورغم محاولات أصحاب الأرض للعودة، حافظ المنتخب الألماني على تقدمه ليحقق فوزه الثالث على التوالي ويعتلي صدارة المجموعة الأولى بـ 9 نقاط متقدماً على سلوفاكيا بفارق الأهداف، عقب فوز الأخيرة على لوكسمبورغ (2-0).
🔍 الترتيب العام بعد جولة الإثنين* المجموعة الأولى: ألمانيا – سلوفاكيا (9 نقاط)
* المجموعة الرابعة: فرنسا (10 نقاط) – أوكرانيا (7 نقاط)
* المجموعة العاشرة: بلجيكا (14 نقطة) – مقدونيا الشمالية (13 نقطة) – ويلز (10 نقاط)
