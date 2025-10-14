تصفيات مونديال 2026 – فرنسا تكتفي بالتعادل وبلجيكا تقترب من التأهل وألمانيا تواصل انتصاراتها

شهدت مباريات الاثنين 14 أكتوبر 2025 من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 نتائج قوية ومثيرة، حيث تعثرت فرنسا لأول مرة، فيما عززت بلجيكا وألمانيا حظوظهما في بلوغ النهائيات.



فرنسا تتعادل مع أيسلندا وتؤجل الحسم



بلجيكا تعود بقوة أمام بلاد الغال



ألمانيا تواصل الانتصارات بفضل فولتماده



🔍 الترتيب العام بعد جولة الإثنين



في، توقّف السجل المثالي لفرنسا بالتعادل 2-2 أمام أيسلندا ضمنوسجلأول أهدافه الدولية ليمنح “الديوك” التقدم بعد أن عدّلالنتيجة إثر هدف التقدّم الأيسلندي بواسطة، قبل أن يخطفالتعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.ورغم التعادل، واصلت فرنسا تصدّر المجموعة بـمن 4 مباريات، متقدمة بثلاث نقاط على أوكرانيا، التي تغلبت على أذربيجان 2-1.وستكون مباراةفي باريس يوم 13 نوفمبر حاسمة لتحديد المتأهل المباشر إلى المونديال.في، حققتفوزًا مثيرًا علىبنتيجة 4-2، رغم تأخرها بهدف مبكر.وسجلهدفين من ركلتي جزاء، وأضافهدفين آخرين، بينما أحرزهدفي ويلز.بهذا الفوز، رفعت بلجيكا رصيدها إلىفي صدارة، متقدمة بنقطة واحدة على مقدونيا الشمالية التي تعادلت مع كازاخستان (1-1).وسيضمن “الشياطين الحمر” التأهل رسميًا في حال الفوز على كازاخستان يوم 15 نوفمبر المقبل.وفي، واصلتتألقها بالفوز على1-0، بفضل هدفالذي سجله بكتفه إثر ركلة ركنية في الدقيقة 31، وهو أول أهدافه الدولية.ورغم محاولات أصحاب الأرض للعودة، حافظ المنتخب الألماني على تقدمه ليحقق فوزه الثالث على التوالي ويعتلي صدارةبـمتقدماً علىبفارق الأهداف، عقب فوز الأخيرة على(2-0).ألمانيا – سلوفاكيا (9 نقاط)فرنسا (10 نقاط) – أوكرانيا (7 نقاط)بلجيكا (14 نقطة) – مقدونيا الشمالية (13 نقطة) – ويلز (10 نقاط)