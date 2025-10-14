الرأس الأخضر تفوز على إسواتيني وتصعد لاول مرة في تاريخها الى كأس العالم 2026

تأهلت الرأس الأخضر إلى كأس العالم لكرة القدم يوم الإثنين بعد فوزها 3-صفر على إسواتيني في آخر مباريات المجموعة لتتصدر الترتيب أمام الكاميرون وتكمل حملة تأهلها للنهائيات.



وتغلب منتخب الأرخبيل الواقع في غرب إفريقيا على التوتر في الشوط الأول ليهزم إسواتيني في برايا بفضل أهداف في الشوط الثاني سجلها دايلون ليفرامينتو وويلي سيميدو والمخضرم ستوبيرا ليحجز أول ظهور له في النهائيات.



وبدأت الرأس الأخضر الجولة الأخيرة وهي تتقدم بنقطتين على الكاميرون، التي شاركت في نهائيات كأس العالم ثماني مرات من قبل وهو الرقم الأعلى لأي دولة إفريقية، وأنهت المجموعة الرابعة برصيد 23 نقطة، متقدمة بفارق أربع نقاط عن الكاميرون التي تعادلت سلبيا مع ضيفتها أنغولا.وقبل 25 عاما، كانت الرأس الأخضر نادرا ما تخوض مباريات دولية، لكنها الآن تتجه إلى نهائيات العام المقبل في أمريكا الشمالية كواحدة من تسعة ممثلين عن إفريقيا.وتنضم إلى كل من منتخبات تونس والمغرب ومصر والجزائر وغانا التي تأهلت بالفعل.واستغل ليفرامينتو فشل إسواتيني في إبعاد كرة ليسجل من مسافة قريبة بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، ثم أضاف سيميدو الهدف الثاني بعد ست دقائق فقط من مدى قريب أيضا.أما ستوبيرا (37 عاما) فشارك من مقاعد البدلاء في وقت متأخر تكريما لمسيرته الطويلة مع المنتخب منذ عام 2008، وأضاف هدفا ثالثا في الوقت بدل الضائع ليكتب نهاية سعيدة للأحداث.وكان سكان الجزيرة البالغ عددهم 600 ألف نسمة قد حصلوا على يوم عطلة لدعم منتخبهم، لكن الشوط الأول كان متوترا ولم يحمل الكثير من الفرحة، قبل أن يسجل ليفرامينتو، لتبدأ بعدها الاحتفالات التي لم تتوقف.والرأس الأخضر هي ثاني أصغر دولة تتأهل إلى كأس العالم عبر مر العصور بعد أيسلندا، التي شاركت في روسيا عام 2018.