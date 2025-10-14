الشركة الجهوية للنقل بالقيروان تتسلم خمس حافلات جديدة ومن المنتظر استكمال العدد الباقي قبل موفى 2026

تسلّمت الشركة الجهوية للنقل بالقيروان الثلاثاء خمس حافلات نقل حضري جديدة كقسط ثان من مجموع 19 حافلة كانت قد تسلّمت منها 05 حافلات خلال شهر سبتمبر الماضي، وفق ما اعلنته وزارة النقل.وحسب بلاغ نشرته الوزارة، من المنتظر استكمال العدد الباقي من الحافلات قبل موفى السنة الحالية.