الشركة الجهوية للنقل بالقيروان تتسلم خمس حافلات جديدة ومن المنتظر استكمال العدد الباقي قبل موفى 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ee355c430cb7.46540995_ojgqnfikmhlep.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 14 Octobre 2025 - 12:53
      
تسلّمت الشركة الجهوية للنقل بالقيروان الثلاثاء خمس  حافلات نقل حضري جديدة كقسط ثان من مجموع 19 حافلة كانت قد تسلّمت منها 05 حافلات خلال شهر سبتمبر الماضي، وفق ما اعلنته وزارة النقل.
وحسب بلاغ نشرته الوزارة، من المنتظر استكمال العدد الباقي من الحافلات قبل موفى السنة الحالية.


ويندرج هذا الاستثمار  في إطار تجسيد السياسة الوطنية الرامية إلى دعم النقل العمومي الجماعي وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين.

وسيساهم في تحسين البنية التحتية للنقل بالجهة لا سيما على مستوى النقل المدرسي بما يوفّر ظروفا تستجيب لتطلعات المواطنين في نقل مريح وآمن، حسب المصدر ذاته.


الثلاثاء 14 أوكتوبر 2025 | 22 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:12
17:46
15:17
12:12
06:26
05:00
