الشركة الجهوية للنقل بالقيروان تتسلم خمس حافلات جديدة ومن المنتظر استكمال العدد الباقي قبل موفى 2026
تسلّمت الشركة الجهوية للنقل بالقيروان الثلاثاء خمس حافلات نقل حضري جديدة كقسط ثان من مجموع 19 حافلة كانت قد تسلّمت منها 05 حافلات خلال شهر سبتمبر الماضي، وفق ما اعلنته وزارة النقل.
وحسب بلاغ نشرته الوزارة، من المنتظر استكمال العدد الباقي من الحافلات قبل موفى السنة الحالية.
ويندرج هذا الاستثمار في إطار تجسيد السياسة الوطنية الرامية إلى دعم النقل العمومي الجماعي وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين.
وسيساهم في تحسين البنية التحتية للنقل بالجهة لا سيما على مستوى النقل المدرسي بما يوفّر ظروفا تستجيب لتطلعات المواطنين في نقل مريح وآمن، حسب المصدر ذاته.
