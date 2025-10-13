نواب بمجلس الجهات يدعون إلى إعادة تأهيل المجمع الكيميائي في قابس وهيكلته بما يضمن السلامة البيئية

عبرعدد من النواب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن تضامنهم الكامل والمطلق مع المواطنين في ولاية قابس وتبنيهم لكل مطالبهم المشروعة متعهدين بالدفاع عنها تجسيدا لدورهم الرقابي.



ودعا 25 نائبا في بيان تلقت /وات/ نسخة منه اليوم الاثنين، إلى إعادة تأهيل المجمع الكيميائي بقابس وإعادة هيكلته بما يضمن السلامة البيئية ويحترم المواصفات والمعايير الدولية في حماية الصحة والسلامة البيئية، مطالبين بعقد مجلس وزاري جهوي عاجل يعنى بالشأن الصحي والبيئي والتنموي بجهة قابس تنبثق عنه قرارات عاجلة وحلول فورية.





كما دعوا إلى مراجعة سياسات الدولة فيما يخص البيئة وخلق مقاربة تقوم على مراكمة الثروة دون المساس بالحق في الصحة والبيئة النظيفة.