أداء إيجابي لقطاع الجلود والأحذية في تونس سنة 2024

سجل قطاع الجلود والأحذية أداءً إيجابيًا خلال سنة 2024، حيث بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 163,9 بالمائة، بقيمة صادرات ناهزت 2182,1 مليون دينار، وفق بيانات صادرة عن مركز النهوض بالصادرات.



وتُعدّ إيطاليا الوجهة الأولى لصادرات الأحذية التونسية بقيمة 1018 مليون دينار، تليها ألمانيا ثم فرنسا وسلوفاكيا. أما صادرات المصنوعات الجلدية الأخرى فتتجه أساسًا إلى فرنسا، ثم إيطاليا وألمانيا.









وأوصى المشاركون في الاجتماع القطاعي السادس المخصّص لقطاع الجلود والأحذية، المنعقد مؤخرًا بمقر المركز، بالتركيز على التسويق الرقمي لعلامة "صُنع في تونس" خلال التظاهرات الدولية المقررة لسنة 2026، بما يعزز حضور المنتوج التونسي في الأسواق العالمية.



ويشغّل القطاع قرابة 28 ألفًا و700 عامل، ويتكوّن من نحو 200 مؤسسة، منها 184 مؤسسة مصدّرة كليًا. ويضم 10 مؤسسات دباغة، و135 مؤسسة مختصة في صناعة الأحذية، و45 مؤسسة للمصنوعات الجلدية، و10 مؤسسات للملابس الجلدية.



ويواصل مركز النهوض بالصادرات عقد سلسلة من الاجتماعات القطاعية في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز تموقع تونس في الأسواق العالمية، بمشاركة مهنيين وممثلين عن الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، والمركز الوطني للجلود والأحذية، إلى جانب الشركة التونسية للتأمين على التجارة الخارجية وفاعلين من القطاع البنكي.

