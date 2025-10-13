Babnet   Latest update 13:40 Tunis

مشاركة تونسية هامة ضمن فعاليات الدورة 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ece78c2280b0.44713116_epnhmgfkqiolj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 13 Octobre 2025
      
تشهد الدورة السادسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي ستُقام من 12 إلى 21 نوفمبر القادم، حضورًا تونسيًا لافتًا من خلال مشاركة سبعة أعمال سينمائية تونسية ضمن مختلف أقسام المهرجان.

وكان منظّمو الدورة قد أعلنوا سابقًا عن اختيار الفيلم التونسي "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية ليكون فيلم اختتام المهرجان يوم 21 نوفمبر، وذلك بعد تتويجه بـجائزة الأسد الفضي في الدورة 82 من مهرجان البندقية السينمائي.



ويُشارك فيلم "اغتراب" للمخرج مهدي هميلي، وهو من إنتاج مشترك بين تونس وقطر والسعودية وفرنسا ولوكسمبورغ، في مسابقة الأفلام الدولية الطويلة التي تتضمن 12 فيلمًا من مختلف دول العالم.

أما في مسابقة الأفلام القصيرة، فسيكون الحضور التونسي من خلال فيلمي "العصافير لا تهاجر" لرامي الجربوعي، (إنتاج تونسي قطري ألماني)، و"في البداية تحمرّ الوجنتان ثم نعتاد" لمريم الفرجاني، (إنتاج تونسي إيطالي).

وضمن مسابقة آفاق السينما العربية التي تضم تسعة أعمال سينمائية، يُشارك الفيلمان التونسيان "كأن لم تكن" لسارة العبيدي، و"الجولة 13" لمحمد علي النهدي. كما يُعرض فيلم "حفلة وداع" لسارة العبيدي ضمن قسم الأعمال المختارة في النسخة الحادية عشرة من ملتقى القاهرة السينمائي، في فئة الأفلام التسجيلية قيد التطوير التي تشمل خمسة أفلام.


