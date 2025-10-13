الرابطة المحترفة الثانية: اتحاد بوسالم يفك الارتباط مع المدرب بديع الزواغي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ece6a915c597.85497202_fjgmephkqloin.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الاتحاد الرياضي ببوسالم الناشط في المجموعة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم امس الأحد عن فكّ الارتباط بالتراضي مع المدرب بديع الزواغي.

وأوضح الفريق ان المدرب المساعد عبد الكريم العوجي سيشرف على تمارين زملاء نسيم الهواري في إنتظار التعاقد مع مدرب جديد خلال الايام القادمة.

وكان بديع الزواغي قد مسك بزمام المقاليد الفنية لاتحاد بوسالم الصاعد في أعقاب الموسم الماضي الى الرابطة المحترفة الثانية خلفا للمدرب هيكل العياري الذي انسحب من تدريب الفريق قبل اسبوعين من انطلاق البطولة.





يشار الى ان اتحاد بوسالم يحتل المرتبة الاخيرة في المجموعة الاولى برصيد نقطتين، كما تكبّد هزيمة في الجولة الرابعة ضد مضيفه نادي حمام الانف بنتيجة هدف دون ردّ.



