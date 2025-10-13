Babnet   Latest update 15:33 Tunis

انطلاق نادي الرياضيات يوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري بفرع تطاوين لمدينة العلوم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6793d80b880af8.32615575_meijqfohgklnp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 14:09 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أعلن فرع تطاوين لمدينة العلوم، عن بعث نادي الرياضيات لفائدة الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة وذلك انطلاقا من يوم الجمعة 31 اكتوبر الجاري.

ويندرج بعث هذا النادي وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لفرع تطاوين لمدينة العلوم على موقع 'فايسبوك' في اطار البرنامج العلمي السنوي المتواصل لنشر الثقافة العلمية وتحفيز روح البحث والاكتشاف لدى الناشئة.



ويهدف هذا النادي الذي يعد فرصة مميزة للتلاميذ لاكتشاف عالم الرياضيات بطريقة ممتعة وتفاعلية بعيدا عن الطابع التقليدي للتعلم الى تنمية مهارات التفكير المنطقي والتحليل الرياضي .

ويتناول البرنامج مجموعة من المواضيع المتصلة بالهندسة وعالم المثلثات والاحتمالات ونظرية المخططات الى جانب ورشات تطبيقية ممتعة
تساعد على تطوير التركيز والدقة والمنهجية في التفكير.

ويعمل فرع مدينة العلوم بتطاوين من خلال بعث هذا النادي على ترسيخ القناعة بأن الرياضيات ليست مجرد أرقام ومعادلات بل هي لغة التفكير العلمي وأداة لفهم العالم من حولنا وذلك من خلال تجربة تعليمية تجمع بين المتعة والمعرفة في بيئة محفزة على الابداع والتفاعل.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316552


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 13 أوكتوبر 2025 | 21 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:47
15:18
12:12
06:25
04:59
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
31°-21
28°-21
25°-20
25°-19
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    