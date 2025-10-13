انطلاق نادي الرياضيات يوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري بفرع تطاوين لمدينة العلوم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6793d80b880af8.32615575_meijqfohgklnp.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن فرع تطاوين لمدينة العلوم، عن بعث نادي الرياضيات لفائدة الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة وذلك انطلاقا من يوم الجمعة 31 اكتوبر الجاري.



ويندرج بعث هذا النادي وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لفرع تطاوين لمدينة العلوم على موقع 'فايسبوك' في اطار البرنامج العلمي السنوي المتواصل لنشر الثقافة العلمية وتحفيز روح البحث والاكتشاف لدى الناشئة.









ويهدف هذا النادي الذي يعد فرصة مميزة للتلاميذ لاكتشاف عالم الرياضيات بطريقة ممتعة وتفاعلية بعيدا عن الطابع التقليدي للتعلم الى تنمية مهارات التفكير المنطقي والتحليل الرياضي .



ويتناول البرنامج مجموعة من المواضيع المتصلة بالهندسة وعالم المثلثات والاحتمالات ونظرية المخططات الى جانب ورشات تطبيقية ممتعة

تساعد على تطوير التركيز والدقة والمنهجية في التفكير.



ويعمل فرع مدينة العلوم بتطاوين من خلال بعث هذا النادي على ترسيخ القناعة بأن الرياضيات ليست مجرد أرقام ومعادلات بل هي لغة التفكير العلمي وأداة لفهم العالم من حولنا وذلك من خلال تجربة تعليمية تجمع بين المتعة والمعرفة في بيئة محفزة على الابداع والتفاعل.

