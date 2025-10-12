بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الخامسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67d53b949274c1.30434854_figpqkoejmlnh.jpg width=100 align=left border=0>

تدور مباريات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الأولى والثانية، يومي السبت 18 والأحد 19 أكتوبر 2025، بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر (س15)، وفق البرنامج التالي:



السبت 18 أكتوبر 2025





المجموعة الأولى



* ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – أمل حمام سوسة

* ملعب بوسالم: اتحاد بوسالم – مكارم المهدية

* ملعب مساكن: هلال مساكن – نادي حمام الأنف

* ملعب الشابة: هلال الشابة – اتحاد تطاوين

* ملعب الشبيكة: بعث بوحجلة – سبورتينغ بن عروس

* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – نادي محيط قرقنة

* ملعب عقارب: كوكب عقارب – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة



المجموعة الثانية

* ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – أمل بوشمة



الأحد 19 أكتوبر 2025

المجموعة الثانية

* ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – سبورتينغ المكنين

* ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – النادي القربي

* ملعب جلمة: نسر جلمة – أولمبيك سيدي بوزيد

* ملعب القصرين: مستقبل القصرين – قوافل قفصة

* ملعب قابس: الملعب القابسي – جمعية أريانة

* ملعب الرديف: هلال الرديف – جندوبة الرياضية

