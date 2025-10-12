Babnet   Latest update 20:39 Tunis

بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الخامسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67d53b949274c1.30434854_figpqkoejmlnh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Octobre 2025 - 19:24 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تدور مباريات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الأولى والثانية، يومي السبت 18 والأحد 19 أكتوبر 2025، بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر (س15)، وفق البرنامج التالي:

السبت 18 أكتوبر 2025


المجموعة الأولى

* ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – أمل حمام سوسة
* ملعب بوسالم: اتحاد بوسالم – مكارم المهدية
* ملعب مساكن: هلال مساكن – نادي حمام الأنف
* ملعب الشابة: هلال الشابة – اتحاد تطاوين
* ملعب الشبيكة: بعث بوحجلة – سبورتينغ بن عروس
* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – نادي محيط قرقنة
* ملعب عقارب: كوكب عقارب – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة

المجموعة الثانية

* ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – أمل بوشمة

الأحد 19 أكتوبر 2025

المجموعة الثانية

* ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – سبورتينغ المكنين
* ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – النادي القربي
* ملعب جلمة: نسر جلمة – أولمبيك سيدي بوزيد
* ملعب القصرين: مستقبل القصرين – قوافل قفصة
* ملعب قابس: الملعب القابسي – جمعية أريانة
* ملعب الرديف: هلال الرديف – جندوبة الرياضية


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316520


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 12 أوكتوبر 2025 | 20 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:15
17:49
15:19
12:13
06:24
04:58
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet28°
24° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
30°-20
31°-21
28°-21
26°-20
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    