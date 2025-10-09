"لك الحياة ... افحصي الان" شعار يوم تحسيسي وتوعوي في اطار أكتوبر الوردي بمدرسة علوم التمريض بباجة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/norancancer.jpg width=100 align=left border=0>

نظمت، مدرسة علوم التمريض بباجة، أمس الاربعاء، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للاسرة والعمران البشري بباجة وبالتعاون مع المستشفى الجهوي بمجاز الباب، يوما تحسيسيا وتثقيفيا وتوعويا في إطار حملة أكتوبر الوردي، وذلك تحت شعار "لك الحياة ... افحصي الآن".



وتميز هذا اليوم، الذي انتظم باشراف الوحدة المركزية لتكوين الاطارات، بتقديم سلسلة من الخدمات الصحية والتحسيسية والتثقيفية لفائدة أهالي منطقة "الهِري" بمجاز الباب، حيث تم تسجيل تجاوب كبير من الأهالي وسعادة واضحة بهذه المبادرة الإنسانية الهادفة.

