"لك الحياة ... افحصي الان" شعار يوم تحسيسي وتوعوي في اطار أكتوبر الوردي بمدرسة علوم التمريض بباجة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/norancancer.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 09 Octobre 2025
      
نظمت، مدرسة علوم التمريض بباجة، أمس الاربعاء، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للاسرة والعمران البشري بباجة وبالتعاون مع المستشفى الجهوي بمجاز الباب، يوما تحسيسيا وتثقيفيا وتوعويا في إطار حملة أكتوبر الوردي، وذلك تحت شعار "لك الحياة ... افحصي الآن".

وتميز هذا اليوم، الذي انتظم باشراف الوحدة المركزية لتكوين الاطارات، بتقديم سلسلة من الخدمات الصحية والتحسيسية والتثقيفية لفائدة أهالي منطقة "الهِري" بمجاز الباب، حيث تم تسجيل تجاوب كبير من الأهالي وسعادة واضحة بهذه المبادرة الإنسانية الهادفة.



وشارك في هذه القافلة ثلة من الإطارات الطبية وشبه الطبية والتقنيين والممرضين وأعوان وإطارات مدرسة علوم التمريض الذين بذلوا مجهودا متميزا لإنجاح هذا اليوم.


