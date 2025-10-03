النائب يوسف طرشون يدعو الى تطبيق قانون منع المناولة في المؤسسات العمومية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689c34a5cd3172.32444816_goqhipmefljkn.jpg width=100 align=left border=0>

دعا رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب، يوسف طرشون، اليوم الجمعة، إلى ضرورة تطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 والمتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة خاصة في المؤسسات العمومية، مع تكوين لجان لمراقبة ومتابعة مدى التزام الإدارات والمنشآت بتنفيذ القوانين المصادق عليها والمنشورة بالرائد الرسمي.



وأوضح طرشون، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية حول مقترح قانون يتعلق بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، أنّه "لا بد من تتبّع تنفيذ القانون في كل إدارة ومنشأة لم تقطع بعد مع نظام المناولة".

