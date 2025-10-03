حكم ابتدائي بالإعدام ضد شخص بتهم "إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة"

<img src=http://www.babnet.net/images/9/chank.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بنابل عبد القادر بن سويسي، اليوم الجمعة، بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل أصدرت الأربعاء ليلا حكما بالإعدام في حق شخص بتهم تتعلق بـ " نشر أخبار زائفة تستهدف موظفا عموميا وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".



وأوضح بن سويسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن ملف القضية "كان أحيل في الأصل على قطب الارهاب الذي تخلى عنه لعدم وجود صبغة إرهابية"، مضيفا أن الملف "انبنى على منشورات فيسبوكية".

