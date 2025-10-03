تايلور سويفت تطلق ألبومها الجديد بحملة ترويج عالمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dfe867f34e24.65770816_gemjflhponiqk.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت، اليوم الجمعة، أحدث ألبوماتها بعنوان "The Life of a Showgirl" (حياة فتاة استعراض)، في إطار حملة ترويجية واسعة شملت مبيعات خاصة في متاجر "تارجت"، إلى جانب حفل إطلاق عالمي في دور السينما.



ويأتي هذا الإصدار بعد نجاح ألبومها السابق "ذا تورتشارد بوتس ديبارتمنت" (The Tortured Poets Department)، وهو الألبوم الحادي عشر لسويفت، الذي تصدّر قائمة بيلبورد 200 وحقق مبيعات تجاوزت 8 ملايين نسخة في الولايات المتحدة وحدها، وفق بيانات شركة "لومينيت" المتخصصة في رصد مبيعات الموسيقى.

