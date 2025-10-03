Babnet   Latest update 16:50 Tunis

تايلور سويفت تطلق ألبومها الجديد بحملة ترويج عالمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dfe867f34e24.65770816_gemjflhponiqk.jpg width=100 align=left border=0>
Paolo V, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
Publié le Vendredi 03 Octobre 2025
      
أصدرت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت، اليوم الجمعة، أحدث ألبوماتها بعنوان "The Life of a Showgirl" (حياة فتاة استعراض)، في إطار حملة ترويجية واسعة شملت مبيعات خاصة في متاجر "تارجت"، إلى جانب حفل إطلاق عالمي في دور السينما.

ويأتي هذا الإصدار بعد نجاح ألبومها السابق "ذا تورتشارد بوتس ديبارتمنت" (The Tortured Poets Department)، وهو الألبوم الحادي عشر لسويفت، الذي تصدّر قائمة بيلبورد 200 وحقق مبيعات تجاوزت 8 ملايين نسخة في الولايات المتحدة وحدها، وفق بيانات شركة "لومينيت" المتخصصة في رصد مبيعات الموسيقى.



وقالت تاتيانا سيريسانو، نائبة رئيس استراتيجية الموسيقى في شركة "ميديا للأبحاث"، إن سويفت "تتبوأ موقعاً نادراً للغاية في المشهد الموسيقي الحالي، فهي نجمة ذات قاعدة جماهيرية ضخمة ومخلصة"، مضيفة أن جمهورها المعروف بـ "سويفتيس" يساهم في نجاحاتها المتواصلة عبر دعمها المكثف.

وشددت سيريسانو على أن قلة من الفنانين قادرون على جمع هذا العدد الهائل من المستمعين حول ألبوم جديد في وقت واحد، مرجحة أن يحقق الإصدار الأخير نجاحاً مماثلاً لسابقاته.

يذكر أن سويفت برزت خلال السنوات الأخيرة كقوة ثقافية واقتصادية، حيث حققت جولتها العالمية "إراس تور" رقماً قياسياً تاريخياً، إذ تجاوزت مبيعات التذاكر ملياري دولار مع نهاية عام 2024، وفق مجلة "بولستار". ولم يشمل هذا الرقم العائدات غير المباشرة مثل انتعاش الفنادق والمطاعم ومبيعات السلع المرتبطة بالجولة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315948


