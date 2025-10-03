Babnet   Latest update 17:37 Tunis

هيئة الصيادلة تطلب بالافراج الفوري عن المواطنين التونسيين المشاركين في اسطول الصمود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68debfa628eab9.21178967_mpenqofgijlhk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Octobre 2025 - 17:37 قراءة: 0 د, 50 ث
      
دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس إلى الإفراج الفوري عن المواطنين التونسيين المشاركين في أسطول الصمود العالمي الذين قامت قوات الاحتلال الصهيوني باعتقالهم، مطالبا بضمان سلامتهم وصون حقوقهم.

وأفادت الهيئة في بلاغ لها، أن المجلس يتابع ببالغ القلق والانشغال ما تعرض له أسطول الصمود من تضييقات واعتقالات نفذها جيش الاحتلال، طالت المشاركين في هذه المبادرة الإنسانية التضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك إثر عملية قرصنة تمت في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.



وكانت قوات الاحتلال قد اعترضت يوم الأربعاء السفن والقوارب التابعة لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه، وقامت باحتجاز جميع النشطاء المشاركين، من بينهم 25 تونسيا.

وأوضح الفريق القانوني المساند للأسطول أن عملية الاختطاف جرت في المياه الدولية قبالة قطاع غزة، وهو ما يشكل "جريمة حرب واضحة ومخالفة صريحة للقانون الدولي".

وأدان المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بشدة كل أشكال الاعتداءات والاعتقالات التي استهدفت الحق في التضامن الإنساني، مؤكدا تضامنه المطلق مع المشاركين في هذا العمل النبيل.

كما جدد المجلس التزامه الثابت بمساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والتشبث بقيم الإنسانية والوقوف إلى جانب المظلومين.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315957


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 03 أوكتوبر 2025 | 11 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:02
15:28
12:15
06:16
04:50
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet23°
22° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-19
25°-19
30°-19
24°-20
24°-18
  • Avoirs en devises
    24221,0

  • (03/10)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42016 DT        1$ =2,91120 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/10)   1061,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    