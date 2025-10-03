هيئة الصيادلة تطلب بالافراج الفوري عن المواطنين التونسيين المشاركين في اسطول الصمود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68debfa628eab9.21178967_mpenqofgijlhk.jpg width=100 align=left border=0>

دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس إلى الإفراج الفوري عن المواطنين التونسيين المشاركين في أسطول الصمود العالمي الذين قامت قوات الاحتلال الصهيوني باعتقالهم، مطالبا بضمان سلامتهم وصون حقوقهم.



وأفادت الهيئة في بلاغ لها، أن المجلس يتابع ببالغ القلق والانشغال ما تعرض له أسطول الصمود من تضييقات واعتقالات نفذها جيش الاحتلال، طالت المشاركين في هذه المبادرة الإنسانية التضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك إثر عملية قرصنة تمت في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

