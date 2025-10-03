نحو تعزيز الشراكة في المجال الصحي بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة
أشرف وزير الصحّة، مصطفى الفرجاني، صباح اليوم الجمعة، بمقر الوزارة، على جلسة عمل مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس، رنا طه، بحضور وفد أممي وممثل منظمة الصحة العالمية وعدد من إطارات الوزارة.
وخُصص اللقاء لبحث سبل دعم المنظومة الصحية التونسية عبر تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البرامج الوقائية، وتنسيق الجهود لمجابهة التحديات الصحية الوطنية والعالمية،
وتبادل الخبرات والتجارب مع الوكالات الأممية المختصة، ودعم مشاريع الرقمنة والصناعات الدوائية في إطار شراكة متكاملة.
وأكد الوزير بالمناسبة على "أن العدالة الصحية والاجتماعية تظلّ من أولويات الدولة التونسية وفق رؤية رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، باعتبار أن الصحّة حق دستوري وركيزة من ركائز التنمية".
كما شدّد الفرجاني على أهمية التعويل على الذات في الصناعات الدوائية، وتطوير مشاريع الرقمنة الصحية، واعتماد نهج الصحة الواحدة One Health، بما يضمن تحقيق تغطية صحية شاملة وعادلة لفائدة كل المواطنين.
