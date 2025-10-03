نحو تعزيز الشراكة في المجال الصحي بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e016b21eb6f8.42584956_pkeifmohlgqjn.jpg width=100 align=left border=0>

أشرف وزير الصحّة، مصطفى الفرجاني، صباح اليوم الجمعة، بمقر الوزارة، على جلسة عمل مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس، رنا طه، بحضور وفد أممي وممثل منظمة الصحة العالمية وعدد من إطارات الوزارة.



وخُصص اللقاء لبحث سبل دعم المنظومة الصحية التونسية عبر تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البرامج الوقائية، وتنسيق الجهود لمجابهة التحديات الصحية الوطنية والعالمية،

