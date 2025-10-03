بن غفير يهاجم قرار نتنياهو ترحيل نشطاء أسطول الصمود

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القاضي بإعادة ركاب أسطول الصمود العالمي إلى بلدانهم.



وقال بن غفير في مقطع فيديو: "قرار رئيس الوزراء بالسماح لمؤيدي الإرهاب في الأسطول بالعودة إلى بلدانهم خاطئ من أساسه".



החלטת ראש הממשלה לאפשר לתומכי הטרור שבמשט לחזור לארצותיהם - בטעות יסודה.



אני חושב שחייבים להשאיר אותם כמה חודשים כאן בכלא הישראלי, כדי שהם יריחו את הריח של אגף המחבלים.



הרי לא יכול להיות מצב שבו ראש הממשלה שולח אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לארצותיהם - והשליחה הזו גורמת לכך… pic.twitter.com/2jnz04QwZ5 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 3, 2025

وأضاف: "أعتقد أنه يجب احتجازهم هنا لبضعة أشهر في سجن إسرائيلي، حتى يشموا رائحة الجناح الإرهابي".وشدد على أنه "لا يمكن أن يكون هناك وضع يعيدهم فيه رئيس الوزراء مرارا وتكرارا إلى بلدانهم - هذه العودة إلى بلادهم تجبرهم على العودة مرارا وتكرارا".وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق اليوم الجمعة، ترحيل 4 إيطاليين، ضمن بدء ترحيل مئات الناشطين الذين تم اعتقالهم من "أسطول الصمود"، مبينة أن البقية قيد الترحيل.وخلال الـ48 ساعة الماضية، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان الجمعة، إن القوات البحرية اعتقلت 470 مشاركا في الأسطول.وأوضحت أن المعتقلين "خضعوا لفحص دقيق، ثم نُقلوا إلى هيئة السكان والهجرة ومصلحة السجون لإجراءات إضافية".وفي السياق، ذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية، في بيان فجر الجمعة، أنه جرى التحقيق مع نحو 200 ناشط من المشاركين في الأسطول، قبل تحويلهم إلى الاحتجاز في سجن "كتسيعوت".وأوضحت أن المحتجزين "خضعوا لعملية تفتيش دقيقة"، قبل نقلهم إلى كتسيعوت لاستكمال الإجراءات.