بن غفير يهاجم نشطاء أسطول الصمود العالمي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68df6cb6ee93f2.67331088_npqfiolkgemhj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 03 Octobre 2025 - 06:43
      
شنّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هجوما على نشطاء أسطول الصمود العالمي الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال أثناء توجههم إلى قطاع غزة، واصفا إياهم في مقطع مصوّر بـ"الإرهابيين".

وكانت البحرية الإسرائيلية قد نفذت، مساء الأربعاء، عملية قرصنة استمرت لساعات في المياه الدولية، حيث اعترضت عشرات السفن المشاركة في الأسطول واقتادتها إلى ميناء أسدود، ما أسفر عن اختطاف المئات من النشطاء، بينهم تونسيون.



وظهرت في الفيديو مجموعة من النشطاء المعتقلين جالسين على الأرض ومحاطين بعناصر من قوات الاحتلال، وقد ردوا على تصريحات بن غفير بهتاف: "الحرية لفلسطين".

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نقل عددا من النشطاء إلى سجن كتسيعوت بعد احتجازهم في أسدود، فيما تمكن الطاقم القانوني لمركز "عدالة" الحقوقي من الدخول إلى الميناء والالتقاء ببعض المشاركين، مؤكدا أن السلطات الإسرائيلية شرعت في عقد جلسات استماع لهم دون تمكينهم بداية من حق الاستشارة القانونية.

وقد أثار الهجوم على الأسطول موجة احتجاجات شعبية وتنديدات رسمية في عدة دول، وسط دعوات متزايدة إلى إطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة إسرائيل على خرقها المتكرر للقانون الدولي.


.

