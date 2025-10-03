بن غفير يهاجم نشطاء أسطول الصمود العالمي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68df6cb6ee93f2.67331088_npqfiolkgemhj.jpg width=100 align=left border=0>

شنّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هجوما على نشطاء أسطول الصمود العالمي الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال أثناء توجههم إلى قطاع غزة، واصفا إياهم في مقطع مصوّر بـ"الإرهابيين".



وكانت البحرية الإسرائيلية قد نفذت، مساء الأربعاء، عملية قرصنة استمرت لساعات في المياه الدولية، حيث اعترضت عشرات السفن المشاركة في الأسطول واقتادتها إلى ميناء أسدود، ما أسفر عن اختطاف المئات من النشطاء، بينهم تونسيون.

