كرة القدم المصغرة: "حريصون على تعزيز التعاون بين الاتحاد الدولي والجامعة التونسية للعبة" (محمد الدوسري)
اكد محمد الدوسري رئيس الاتحادين الدولي والسعودي لكرة القدم المصغرة ان هناك مساع حثيثة وعزم صادق من اجل تعزيز روابط التعاون والشراكة مع الجامعة التونسية للعبة مما يساهم في تكريس دور تونس الريادي في هذا المجال باعتبار دورها في النهوض وتطوير كرة القدم المصغرة والمساهمة في انتشارها عربيا و قاريا و دوليا.
وعبر الدوسري خلال اشرافه على تدشين المقر الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة بالعاصمة اليوم الجمعة عن سعادته بالتواجد في تونس لتثبيت العلاقات المتميزة التي تربط الجامعة في حلتها الجديدة مع الاتحاد السعودي وتكريسا لعمق اواصر التعاون التاريخية بين البلدين من جهة وفتح افاق جديدة للشراكة مع الاتحاد الدولي من خلال جملة البرامج التي تم وضعها في الغرض سواء التي تهم المدربين او الحكام او كرة القدم المصغرة النسائية ونحن ننظر بعيون الامل والتفاؤل حتى تضطلع تونس بالمنزلة الجديرة بها في هذه اللعبة.
واضاف ان الزيارة الى تونس ستشمل الاطلاع على طبيعة التجهيزات والمنشات الرياضية والملاعب حتى ننظر في مختلف اوجه التعاون على جميع المستويات مع تثمين دور وزارة الشباب والرياضة التونسية لتدعيم نشاط الجامعة والمساهمة في تطوير ممارسة كرة القدم المصغرة.
وعلى صعيد اخر اكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة الاصرار على المضي قدما في تحقيق اهداف الهيكل الدولي من خلال برمجة عدة تظاهرات في الفترة القريبة القادمة والتي ارتكزت على الكيف وليس الكم من ذلك تنظيم تونس لبطولة القدس بمشاركة عدة منتخبات عربية وعالمية خلال شهر ديسمبر القادم وبطولة اسيا المقررة في تايوان اخر هذا العام و بطولة الخليج العربي التي ستنطلق يوم 22 ديسمبر القادم وستحتضنها الدوحة مباشرة بعد نهاية منافسات كاس العرب 2025.
وفي خصوص اسم البلد الذي سيحتضن كاس العالم لكرة القدم المصغرة فقد اشار الدوسري ان "المحاولات مستمرة مع الجانب الليبي لتوفير جميع ظروف نجاح الحدث المرتقب وهناك حرص وتشبث من قبل الاخوة في ليبيا على التنظيم وهذا ما اضطرنا الى امهال ليبيا بعض الايام الاخرى لحسم الامر واذا تعذر تنظيمها هناك فان 3 دول عبرت عن استعدادها لاحتضان كاس العالم لكرة القدم المصغرة وهي اندونيسيا والبرازيل وقطر وسيتم اتخاذ القرار النهائي لاحقا ".
وختم الدوسري بالقول ان الاتحاد الدولي ماض في تحقيق برامجه بفضل مجهودات اعضائه ومن خلال الارادة القوية التي تعتري بعض الاتحادات المحلية مثل الاتحاد الجزائري للعبة لتنظيم عديد التظاهرات الاقليمية الدولية خلال الفترة القادمة.
ومن جهته اكد يوسف بلحاج رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة ان تدشين المقر الجديد للجامعة يحمل شذرات حقبة جديدة في تاريخ هذه اللعبة في تونس وانطلاقة حقيقية سواء من خلال تطوير اللعبة فنيا وكذلك التحفز لاحتضان تونس لكبرى التظاهرات في كرة القدم المصغرة مما يعزز اشعاع هذا الاختصاص ويساهم في مزيد انتشاره وذلك بفضل دعم وزارة الشباب والرياضة والتعاون المثمر مع الاتحاد الدولي .
