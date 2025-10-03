كرة القدم المصغرة: "حريصون على تعزيز التعاون بين الاتحاد الدولي والجامعة التونسية للعبة" (محمد الدوسري)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/fusalll-big.jpg width=100 align=left border=0>

اكد محمد الدوسري رئيس الاتحادين الدولي والسعودي لكرة القدم المصغرة ان هناك مساع حثيثة وعزم صادق من اجل تعزيز روابط التعاون والشراكة مع الجامعة التونسية للعبة مما يساهم في تكريس دور تونس الريادي في هذا المجال باعتبار دورها في النهوض وتطوير كرة القدم المصغرة والمساهمة في انتشارها عربيا و قاريا و دوليا.



وعبر الدوسري خلال اشرافه على تدشين المقر الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة بالعاصمة اليوم الجمعة عن سعادته بالتواجد في تونس لتثبيت العلاقات المتميزة التي تربط الجامعة في حلتها الجديدة مع الاتحاد السعودي وتكريسا لعمق اواصر التعاون التاريخية بين البلدين من جهة وفتح افاق جديدة للشراكة مع الاتحاد الدولي من خلال جملة البرامج التي تم وضعها في الغرض سواء التي تهم المدربين او الحكام او كرة القدم المصغرة النسائية ونحن ننظر بعيون الامل والتفاؤل حتى تضطلع تونس بالمنزلة الجديرة بها في هذه اللعبة.

