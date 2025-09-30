وفد من مجلس نواب الشعب يؤدّي زيارة الى الجزائر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68daae1b0e27d4.44047510_ehmpkjqogflni.jpg width=100 align=left border=0>

يؤدّي وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الجزائرية، المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية، زيارة الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من 1 الى 4 أكتوبر 2025.



وتندرج هذه الزيارة، في إطار تعزيز دور الديبلوماسية البرلمانية، ومساهمتها في دعم علاقات الأخوّة والتعاون المتميّزة القائمة بين تونس والجزائر في مختلف الميادين، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن مجلس نواب الشعب.

