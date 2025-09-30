وفد من مجلس نواب الشعب يؤدّي زيارة الى الجزائر
يؤدّي وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الجزائرية، المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية، زيارة الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من 1 الى 4 أكتوبر 2025.
وتندرج هذه الزيارة، في إطار تعزيز دور الديبلوماسية البرلمانية، ومساهمتها في دعم علاقات الأخوّة والتعاون المتميّزة القائمة بين تونس والجزائر في مختلف الميادين، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن مجلس نواب الشعب.
ويتضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات والمحادثات.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ، عقد أمس الاثنين بقصر باردو، اجتماعا مع الوفد البرلماني في إطار الاعداد لهذه الزيارة، مؤكدا أهمية دور مجموعات التعاون البرلماني في تعزيز واستشراف وتشيبك العلاقات مع البرلمانات، في إطار رؤية موحّدة تعزّز الديبلوماسية البرلمانية، وحاثا على ضرورة تقديم المقترحات الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية، وتفعيل الشراكات القائمة بين تونس والجزائر.
