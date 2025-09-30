Babnet   Latest update 20:12 Tunis

وفد من مجلس نواب الشعب يؤدّي زيارة الى الجزائر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68daae1b0e27d4.44047510_ehmpkjqogflni.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Septembre 2025 - 17:20 قراءة: 0 د, 47 ث
      
يؤدّي وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الجزائرية، المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية، زيارة الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من 1 الى 4 أكتوبر 2025.

وتندرج هذه الزيارة، في إطار تعزيز دور الديبلوماسية البرلمانية، ومساهمتها في دعم علاقات الأخوّة والتعاون المتميّزة القائمة بين تونس والجزائر في مختلف الميادين، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن مجلس نواب الشعب.



ويتضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات والمحادثات.
أخبار ذات صلة:
رئيس البرلمان يجتمع بوفد برلماني استعدادا لزيارته إلى الجزائر...

وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ، عقد أمس الاثنين بقصر باردو، اجتماعا مع الوفد البرلماني في إطار الاعداد لهذه الزيارة، مؤكدا أهمية دور مجموعات التعاون البرلماني في تعزيز واستشراف وتشيبك العلاقات مع البرلمانات، في إطار رؤية موحّدة تعزّز الديبلوماسية البرلمانية، وحاثا على ضرورة تقديم المقترحات الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية، وتفعيل الشراكات القائمة بين تونس والجزائر.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315777


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:31
12:16
06:14
04:48
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet31°
27° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
28°-22
25°-20
23°-19
26°-18
  • Avoirs en devises
    24190,4

  • (30/09)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41671 DT        1$ =2,91409 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/09)   999,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    