قبلي: تعزيز عديد الاقسام الطبية بتجهيزات متطورة لتطوير خدمات المستشفى الجهوي

يشهد القطاع الصحي بولاية قبلي، نقلة نوعية في البنية التحتية لاغلب مؤسساته وخاصة للمستشفى الجهوي، ممّا مكن من تطوير الخدمات المسداة للمواطنين عبر تقريب خدمات طب الاختصاص وتعزيز الاختصاصات الجراحية التي تمثل اولوية للجهة الصحية بالمنطقة، وفق ما اكده المدير الجهوي للصحة جوهر المكني لصحفي "وات".



وافاد المصدر ذاته، بان مختلف المؤسسات الصحية بالولاية، شهدت في اطار استراتيجية وزارة الصحة لتقريب الخدمات من مستحقيها بالمناطق الداخلية، نقلة نوعية في بنيتها التحتية عبر توفير الكثير من التجهيزات لمراكز الصحة الاساسية والمراكز الوسيطة والمستشفيات المحلية والمستشفى الجهوي، شملت بالاساس اقسام المخابر وطب الاسنان وقسم النساء والتوليد الى جانب قسم طب العيون، علاوة على تعزيز منظومة الاختصاصات الجراحية بالمستشفى الجهوي مما مكن من اجراء سلسلة من العمليات الدقيقة التي لم تكن تجرى سابقا، مشيرا الى انه من المنتظر ان يتم قريبا تعزيز قسم طب امراض القلب والشرايين بالعديد من التجهيزات التي ستساهم في مزيد الارتقاء بخدمات هذا القسم الحيوي.

