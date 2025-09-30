قبلي: تعزيز عديد الاقسام الطبية بتجهيزات متطورة لتطوير خدمات المستشفى الجهوي
يشهد القطاع الصحي بولاية قبلي، نقلة نوعية في البنية التحتية لاغلب مؤسساته وخاصة للمستشفى الجهوي، ممّا مكن من تطوير الخدمات المسداة للمواطنين عبر تقريب خدمات طب الاختصاص وتعزيز الاختصاصات الجراحية التي تمثل اولوية للجهة الصحية بالمنطقة، وفق ما اكده المدير الجهوي للصحة جوهر المكني لصحفي "وات".
وافاد المصدر ذاته، بان مختلف المؤسسات الصحية بالولاية، شهدت في اطار استراتيجية وزارة الصحة لتقريب الخدمات من مستحقيها بالمناطق الداخلية، نقلة نوعية في بنيتها التحتية عبر توفير الكثير من التجهيزات لمراكز الصحة الاساسية والمراكز الوسيطة والمستشفيات المحلية والمستشفى الجهوي، شملت بالاساس اقسام المخابر وطب الاسنان وقسم النساء والتوليد الى جانب قسم طب العيون، علاوة على تعزيز منظومة الاختصاصات الجراحية بالمستشفى الجهوي مما مكن من اجراء سلسلة من العمليات الدقيقة التي لم تكن تجرى سابقا، مشيرا الى انه من المنتظر ان يتم قريبا تعزيز قسم طب امراض القلب والشرايين بالعديد من التجهيزات التي ستساهم في مزيد الارتقاء بخدمات هذا القسم الحيوي.
وفي ذات الاطار، اكد المكني انه تم خلال الاسبوع المنقضي، الانطلاق في استغلال الة الكشف بالصدى رباعية الابعاد، التي تم تركيزها بقسم امراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي في اطار برنامج الصحة عزيزة الممول من طرف الاتحاد الاوروبي، مشيرا الى ان هذا القسم الذي يضم 5 اطباء اختصاص ويتوفر على قاعة عمليات خاصة به، يشهد تطورا متواصلا عبر دعمه المتكرر بالتجهيزات اللازمة وبالاطارات الطبية وشبه الطبية لتعزيز برنامج التكفل بالام والطفل خاصة في مرحلة الولادة.
واضاف المصدر ذاته، ان هذه الالة التي تم تركيزها بقسم النساء والتوليد، ستمكن من الرفع في جودة الخدمات الصحية، باعتبار انها من الالات المتطورة والحديثة والتي تمكن من اجراء فحوصات دقيقة للنساء الحوامل وتقصي اية عيوب خلقية للاجنة، الامر الذي يرفع من مستويات الاحاطة بصحة الام والطفل.
وافاد المكني بانه قد تم ايضا خلال الاسبوع المنقضي، القبول الوقتي باشغال تركيز مولد كهربائي بالمخزن الجهوي للتلقيح والذي سيساهم في دعم سلسلة التبريد بهذا المخزن الذي سيشهد انجاز تدخل لتوسعته بدعم من منظمة الامم المتحدة للطفولة يونيسيف، فضلا عن القبول النهائي لمشروع تركيز مولد للاكسجسن بالمستشفى تم انجازه تحت اشراف وزارة الصحة بالتعاون مع ذات المنظمة، مع الاعلان عن طلب عروض لربط هذا المولد بالاقسام الحيوية للمستشفى الجهوي بكلفة تقدر ب64 الف دينار، مشيرا الى ان هذا المشروع سيمكن من انتاج مادة الاكسجين بالمستشفى بصفة ذاتية كلما دعت الحاجة الى ذلك لتلبية حاجيات الاقسام الاستشفائية وخاصة الحيوية منها.
